وفد الوساطة الأفريقي في النزاع الأوكراني إلى روسيا للقاء بوتين

العالم - أفريقيا

واقترح الوفد بقيادة رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوزا، أمس (الجمعة)، وساطة سلام في النزاع، مؤكداً من كييف ضرورة حصول «وقف للتصعيد من الجانبين»، إلا أن الرئيس الأوكراني رفض ذلك مندداً بعملية «غش» من جانب روسيا في خضم هجوم مضاد تشنه القوات الأوكرانية.

وأكد زيلينسكي خلال مؤتمر صحافي مع القادة الأفارقة المشاركين في الوفد: «من الواضح أن روسيا تحاول مجدداً استخدام تكتيكها القديم القائم على الغش، لكن روسيا لن تنجح بعد اليوم في الاحتيال على العالم. لن نمنحها فرصة ثانية» حسب تعبيره.

وأضاف: «قلت اليوم بوضوح خلال لقائنا (الوفد الأفريقي) إن السماح بأي تفاوض مع روسيا الآن، بينما المحتل لا يزال على أرضنا، يعني تجميد الحرب، وتجميد الألم والمعاناة».

ورحب حلف شمال الأطلسي (ناتو) الجمعة، بالوساطة، مشدداً في الوقت نفسه على أن «الحل العادل» الوحيد هو الذي يعتبر روسيا المعتدي في هذه الحرب.

وقبل وصول القادة الأفارقة إلى روسيا، أكد الرئيس الروسي أن الهجوم الأوكراني المضاد على الجبهة «لا يملك أي فرصة للنجاح» وأن الدول الغربية ستضطر في النهاية للحوار معه بشروطه، مشدداً: «سنرى متى سنتحدث إليها، وما هي مواضيع البحث».

وأكد بوتين مجدداً أن النازيين الجدد يتحكمون في أوكرانيا، ووصف نظيره الأوكراني -وهو يهودي- بأنه «عار على الشعب اليهودي».

وقال خلال منتدى اقتصادي في سان بطرسبرغ نقله التلفزيون الروسي في بث مباشر: «لدي كثير من الأصدقاء اليهود. ويقولون إن زيلينسكي ليس يهودياً، بل هو عار على الشعب اليهودي. أنا لا أمزح».

وكان الوفد الأفريقي قد وصل قبل ظهر الجمعة إلى كييف. بُعيد ذلك، استُهدفت منطقة العاصمة الأوكرانية بهجوم بصواريخ روسية مما أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار ودوي رشقات المضادات الأرضية التي تلتها انفجارات. وأدى الهجوم إلى إصابة ما لا يقل عن 7 أشخاص بجروح، كما أفادت الشرطة الأوكرانية.