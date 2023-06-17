عشرات القتلى في هجوم مسلح على مدرسة غرب أوغندا

العالم - خاص بالعالم

جريمة مروعة وبشعة غرب أوغندا، راح ضحيتها عشرات الاشخاص معظمهم تلامذة مدرسة لوبيريها الثانوية في مبوندوي قرب بويرا، 'هجوم إرهابي' هو الأسوأ من نوعه منذ سنوات، شنته ماتعرف بالقوات الديموقراطية المتحالفة التي بايعت داعش وفر عناصرها بعد الهجوم باتجاه محمية فيرونغا الوطنية قبالة الحدود مع جمهورية الكونغو الديموقراطية.



الجيش ووحدات الشرطة طاردت المهاجمين اذ رجح الناطق باسم قوات الدفاع عن الشعب الأوغندي فيليكس كولاييغي أن تكون القوات خطفت أيضا عدة أشخاص.

وقال الجنرال ديك أولوم إن أجهزة الاستخبارات أبلغت بوجود عناصر من القوات الديموقراطية المتحالفة قبل يومين على الأقل من الهجوم، مشددا على ضرورة فتح تحقيق لأن منفذي الهجوم كان لديهم معلومات مفصلة حول المدرسة.

وأضاف أولوم أنه تم طلب المزيد من القوة النارية والطائرات للمساعدة في عملية إنقاذ المخطوفين وتحديد مواقع مخابئ المتمردين للقيام بعملية عسكرية.

وكانت القوات الديموقراطية المتحالفة تضم متمردين في أوغندا ومن ثم انتشرت في شرق الكونغو الديموقراطية في التسعينات وهي متهمة منذ ذلك الحين بقتل آلاف المدنيين.

وسبق أن حصلت هجمات أخرى على مدارس في أوغندا نسبت إلى هذه القوات التي أعلنت داعش الإرهابية مسؤوليتها عن عدد من هجماتها منذ عام الفين وتسعة عشر وأطلقت عليها اسم الدولة الاسلامية-ولاية وسط إفريقيا.

زعيم القوات الديموقراطية المتحالفة، الأوغندي الأربعيني موسى بالوكو بايع داعش في تسجيل فيديو عام 2019 و ذهب بالوكو أبعد من ذلك في التسجيل، اذ أعلن أن القوات الديموقراطية المتحالفة لم تعد موجودة وأصبحت الآن ولاية تابعة لداعش في وسط إفريقيا.

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