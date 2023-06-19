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مجلس النواب اللبناني يعقد جلسة تشريعية وسط مقاطعة بعض الكتل

الإثنين ١٩ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٤:٢٩ بتوقيت غرينتش

وسط انقسام بين الكتل النيابية على دستورية عقدها تاتي جلسة تشريع الضرورة لمجلس النواب اللبناني لاقرار مجموعة من القوانيين اهمها فتح  اعتمادات مالية لتأمين رواتب اربعمئمة  الف موظف في القطاعين المدني والعسكري.

العالم - خاص بالعالم

وفي وقت قاطعت فيه بعض الكتل الجلسة بزعمها ان مجلس النواب لايحق له التشريع في ظل الشغور الرئاسي اكدت كتل اخرى ان البلاد لاتحتمل اي تسويف او هدر في الوقت وخاصة لجهة تامين استمرار العمل في الادارات العامة وعدم ترك البلاد لمصيرها المجهول مطالبة حكومة تصريف الاعمال باخذ دورها في هذه المرحلة الدقيقة.

وفيما اعتبرت اوساط نيابية مقاطعة الجلسة تخل عن المسؤولية الوطنية دعت كتل اخرى الحكومة للتصدي للهم المعيشي للمواطنيين .

يشار الى ان هذه الجلسة هي الثانية في ظل الشغور الرئاسي سبقها جلسة مدد خلالها مجلس للنواب للمجالس البلدية والاختيارية.

وتاتي وسط استمرار الازمة الاقتصادية المتفاقمة نتيجة سوء اادارة من جهة والعقوبات الامريكية الجائرة بحق العديد من القطاعات الحيوية ورجال اعمال لبنانيين من جهة اخرى.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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بالفيديو.. مجلس النواب اللبناني يعقد جلسة تشريعية وسط مقاطعة بعض الكتل

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