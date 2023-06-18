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أسير أوكراني يكشف..

خفايا حرب اوكرانيا.. من يقود قوات كييف؟!

خفايا حرب اوكرانيا.. من يقود قوات كييف؟!
الأحد ١٨ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٤:٤٨ بتوقيت غرينتش

قال أسير أوكراني اسمه دافيد، إن "عسكريين أجانب" يقودون القوات الأوكرانية في جبهات القتال ضد الجيش الروسي.

العالم - الأزمة الأوكرانية

وصرح الأسير "دافيد"، بأن العسكريين الأجانب في جبهات القتال ضد روسيا،هم أمريكيون وبولنديون.

وأضاف: "التقيت بعسكريين أجانب على الجبهة. حسب اعتقادي، كانوا من بولندا ومن أمريكا. كانوا يقودون جنودنا مباشرة ... نعم، وكانوا يقاتلون بشكل فعلي... هم رقباء وضباط".

وتابع الأسير الأوكراني في كلامه،قائلا:"إنه تم تدريب الجنود الأوكرانيين للتعرف على شارات التمييز المعتمدة في جيوش دول حلف الناتو".

ووفقا له، كان عليه هو وزملاؤه في كثير من الأحيان "رؤية شارات دول الناتو" والتعاون مع أفراد عسكريين أجانب.

وقال: "يبدو لي أنهم (الأجانب) أكثر غطرسة ووقاحة. كنت مرة في ميدان التدريب، وكنا هناك مع بعض الأجانب. اضطررنا للوقوف والانتظار حتى يكملوا الرمي، وبعد ذلك حان دورنا على الرغم من أنهم وصلوا بعدنا، كنا قبلهم في الدور".

ويرى الأسير، أنه يتم في الجيش الأوكراني الحديث عن منح الأولوية للأجانب - على حساب الأوكرانيين.

ويشار إلى أنه تمت تعبئة دافيد في صفوف القوات الأوكرانية في يوم 7 فبراير عام 2023، ووقع أسيرا في يوم 3 مايو من نفس العام.

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أسير أوكراني يكشف.. خفايا حرب اوكرانيا.. من يقود قوات كييف؟!

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