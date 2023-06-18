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كتيبة طولكرم: خضنا اشتباكات عنيفة مع الاحتلال وأجبرناه على الانسحاب

كتيبة طولكرم: خضنا اشتباكات عنيفة مع الاحتلال وأجبرناه على الانسحاب
الأحد ١٨ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٥:٢٧ بتوقيت غرينتش

أكدت سرايا القدس- كتيبة طولكرم اليوم الأحد أن مجاهديها خاضوا فجر اليوم اشتباكات عنيفة مع قوات وآليات الاحتلال على أكثر من محور في مخيم نور شمس والمدينة.

العالم- فلسطين

وقالت كتيبة طولكرم في بلاغ عسكري : "تمكن مجاهدونا بعون الله وقوته من استهداف قوات وآليات الاحتلال بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص والعبوات المتفجرة على أكثر من محور، واستهداف دوريات الاحتلال في مخيم نور شمس على عدة محاور".

و وفق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" فيما يلي يأتيكم نص البلاغ العسكري كاملا :

بسم الله الرحمن الرحيم

(قَٰتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ ٱللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ)

بلاغ عسكري صادر عن سرايا القدس - كتيبة طولكرم
يا جماهير شعبنا الأبي في مدينة طولكرم الصمود ومخيماتها المجاهدة.. أهلنا وسندنا وتيجان رؤوسنا في مخيم نور شمس.. كنتم ولا زلتم ظهر المجاهدين وأعينهم الساهرة جنبًا إلى جنب مع مجاهدينا في التصدي لقوات الاحتلال.

لقد خاض مجاهدونا فجر اليوم اشتباكات عنيفة مع قوات وآليات الاحتلال على أكثر من محور في مخيم نور شمس والمدينة.

حيث تمكن مجاهدونا بعون الله وقوته من استهداف قوات وآليات الاحتلال بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص والعبوات المتفجرة على أكثر من محور، واستهداف دوريات الاحتلال في مخيم نور شمس على عدة محاور.

وتمكنوا من استهدافهم في المدينة بمنطقة دوار العليمي و دوار المحكمة، بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص والعبوات المتفجرة.

وبفضل الله وعونه وقوة مجاهدينا وعزمهم في الميدان خرج الاحتلال يجر أذيال الخيبة دون أن يحقق أي من أهداف هذا العدوان الغادر .

أهلنا في طولكرم ومخيمنا الصامد نور شمس، حفظكم الله وأدامكم عزا وسندا، ونجدد العهد والوعد أننا لن نتوانى في الدفاع عن مدينتنا ومخيمنا الصامد مهما كلفنا ذلك من ثمن.

جهادنا ماض وسلاح مشرع في كل الساحات

وإنه لجهاد نصر أو استشهاد

سرايا القدس - كتيبة طولكرم

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