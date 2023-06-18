أهم عناوين الصحافة الايرانية اليوم الأحد 18يونيو 2023

العالم - الصحافة الإيرانية

- سياسة روز ..

إنعكاسات زيارة وزير الخارجية السعودي .. ترحيب إقليمي وهلع صهيوني إزاء تقارب ايران وجيرانها.

- اطلاعات ..

الوزير بن فرحان بطهران.. للعلاقات الايرانية السعودي آثار إيجابية على المنطقة والعالم الإسلامي ..

- رويش ملت ..

زياد نخالة لقاليباف.. دفعنا العدو الصهيوني لمسار إستنزافي ينتهي بزوال الكيان.

- قدس ..

إستمرار الشغور الرئاسي بلبنان, إنعكاس لمحاولات الغرب اقصاء المقاومة فيه عن الحياة السياسية.

- جوان ..

الرئيس اللبناني السابق ميشال عون .. ليس من حق فرنسا وألمانيا التدخل في شؤون لبنان .

- كيهان ..

بدء جولة جديدة من المفاوضات بين اليمن والسعودية بشأن تبادل أسرى الحرب .

- مردم سالاري ..

توقعات لافروف .. أوكرانيا ستضطر بعد الحرب للإعتراف بالسيادة الروسية على المناطق التي شهدت إستفتاء.

- افتاب يزد ..

"داعش" يرتكب مذبحة رهيبة في أوغندا راح ضحيتها عشرات التلاميذ باحدى المدارس .

- ارمان ملي ..

هرب عشرات الدواعش من أحدى السجون الخاضع لاشراف قوات تركية في سوريا .

- اعتماد ..

أوساط نفطية دولية تؤكد تسجيل صادرات ايران النفطية رقما قياسيا بمدى 5 سنوات .

- افكار ..

وزير الداخلية .. أوضحنا الصورة لطالبان عمليا بشان حصة ايران المائية , والهدوء يسود الحدود.

- ابرار ..

أرمينيا تتهم جمهورية أذربيجان بالتخطيط للقيام بعمليات ابادة عرقية في منطقة قره باغ.

- أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الأحد

Sv

1- ارمان ملي ..

صحيفة ارمان ملي كتبت في افتتاحيتها ( إحياء العلاقات بين طهران والرياض)..

زيارة وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان لطهران تطور بالغ الاهمية على صعيد مسار استنئناف العلاقات الثنائية بعد قطيعةِ سنواتٍ طويلة , تطورٌ سيكون له آثاره وبصماته الايجابية العميقة على المنطقة والعالم الاسلامي برمته .

ان ايران ابدت استعدادها دائما للتعاون ولتعزيز العلاقات مع جيرانها وحل اية مشاكل عالقة عبر الحوار البناء .الى جانب ذلك

( هناك تغيير في سياسات السعودية متأثر بتفاعلات الحرب على اليمن وبتطورات الساحة السورية وبفقدان ثقة الرياض بواشنطن)

وفي كل الاحوال يمكن القول ان استئناف العلاقات بين ايران والسعودية واعادةَ جسور التعاون بين البلدين , تطور بالغ الاهمية سيترك بصماته الايجابية الواسعة على الاجواء والمناخات الاقليمية وخاصة في منطقة الخليج الفارسي , ومثل هذه الاجواء ستدفع نحو انهاء اية تدخلات اجنبية في شؤون المنطقة وبلدانها .

2- سياسة روز ..

صحيفة سياسة روز كتبت عن العلاقات الامريكية الصينية في مقالها ( زيارة غير ودية )..

وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن سيتوجه للصين اليوم في زيارة تاتي في ظل تردي العلاقات بين واشنطن وبكين الى ادنى مستوى لها على مدى سنوات .

(إن زيارة بلينكن لبكين تأتي في الوقت الذي صنفت فيه الإستراتيجية العسكرية الأمريكية الصين مؤخرا بكونها التهديد الرئيسي لأمريكا)

كما ان هذا التحرك الدبلوماسي الامريكي يتزامن مع تحشيد الولايات المتحدة اساطيل ضخمة في بحر الصين الجنوبي على خلفية الازمة التايوانية واصرار امريكا على مواصلة تسليح تايوان رغم التحذيرات الصينية .

ان تجاهل امريكا مبدأ الصين الواحدة بصورة عملية بدعمها تايوان عقبة كبيرة تجعل من هذا التحرك الدبلوماسي الامريكي مجرد استعراض لاجدوى من وراءه .

3- جوان ..

نشرت صحيفة جوان تقريرا يلقي الضوء على تحذيرات صادرة عن المنظمة الدولية تقول ( "إسرائيل" تخطط لضم الضفة الغربية برمتها) وجاء في الصحيفة ..

يعكس تصعيد قوات الاحتلال الصهيوني هجماتها واقتحاماتها للمدن والقرى الفلسطينية بالضفة الغربية وتوسيعُ البؤر الاستيطانية وجود مخطط صهيوني خطير لضم الضفة .

( منظمة الأمم المتحدة نشرت مؤخرا تقريرا يحذر بصراحة من أن المؤشرات تدل على أن "إسرائيل" تخطط لإبتلاع الضفة )

وبالطبع لابد من الاشارة هنا الى ان الضفة الغربية تشهد في نفس الوقت اتساعَ وتصاعد المقاومة الفلسطينية المسلح للتصدي للمخططات الصهيونية , فخلال السبوع الماضي شهدت الضفة نحو مئة وستين عملية فلسطينية مختلفة ضد الاحتلال .

4- خراسان ..

صحيفة خراسان كتبت في مقالها ( فشل مخطط فرض عزلة على روسيا ) ..

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ابدى رغبة بلاده في الانضمام لعضوية منظمة بريكس خلال لقائه مع نظيره الروسي بموسكو مؤخرا مؤكدا ان الجزائر مستعدة لوقف التعامل بالدولار وحتي باليورو الاوروبي اذا ما استدعى الامر ذلك .

(رغبة الجزائر بالإنضمام لبريكس مؤشر على تزايد أهمية هذه المنظمة التي تضم روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا)

وهناك طلبات من عشرين بلدا للانضمام لبريكس الامر الذي يحمل دلالات واضحة على تبلور كتلة اقتصادية تجارية مالية دولية كبرى.

اما لماذا بريكس..؟ في الواقع هذه المنظمة تسهل التعامل بالعملات الوطنية بين اعضاءها وباية عملات مشتركة باستثناء الدولار الامريكي,.

ان تنامي اهمية ودور بريكس يفشل محاولات امريكا والغرب فرض عزلة على روسيا عبر العقوبات ويضعف سياسة الضغوط الاقتصادية والتجارية والمصرفية الامريكية الغربية على البلدان الاخرى بشكل عام .

5- اطلاعات ..

في تقريرها ( تيارات سياسية عراقية تنتقد السفيرة الأمريكية) كتبت صحيفة اطلاعات ..

تشهد الساحة السياسية في العراق اتساع دائرة الانتقادات الموجهة للسفيرة الامريكية ببغداد ( الينا رومانوفسكي) على خلفية تحركاتها المثيرة للشك.. في هذا السياق

( اطلق إئتلافا الفتح والنصر تحذيرات جدية من تبعات التحركات التي تقوم بها السفيرة الأمريكية خارج دائرة الاعراف الدبلوماسية )

وتحذيرات هاذين التيارين السياسيين الرئيسيين في العراق اشارت الى التقاء السفيرة رومانوفسكي بمسؤولين امنيين وبرؤوساء احزاب وحتى بزعامات قبلية في العراق من دون اذن وتنسيق مع الجهات الرسمية المسؤولة وخاصة من دون تنسيق واذن من وزارة الخارجية العراقية .

جدير بالذكر ان حركة النجباء سبق وان حذرت من وجود تحركات مشبوهة للسفارة الامريكية في العراق.