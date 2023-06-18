شاهد.. مواقع التواصل ترفض مشروع تقسيم المسجد الأقصى

العالم- خاص بالعالم

و أعد مشروع القانون عميت هاليفي عضو الكنيست عن حزب الليكود الحاكم الذي يقوده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فيهدف إلى تقسيم المسجد الأقصى مكانيا بين المسلمين واليهود، وإعادة تعريف المسجد الأقصى إسلاميا بوصفه مبنى الجامع القبلي حصرا، وأن كل ما سواه من ساحات الحرم غير مقدس إسلاميا.

و وردت تغريدات كثيرة حول هذا الموضوع، حيث كتب سام يوسف:"فصائل المقاومة الفلسطينية تعلن: مخطط تقسيم الأقصى إعلان حرب وصاعق تفجير".

وغرد جراح امهة:"سيواصل شعبنا ثورته لحماية المسجد الأقصى والدفاع عن هويته وإفشال كل المخططات التي تحاول تقسيم الأقصى ولن تتوقف ثورة شعبنا إلا بزوال الاحتلال وتحرير مقدساتنا وأقصانا".

وجاء في تغريدة علی حساب "مرابطات عن بعد": يعمل الاحتلال كل ما في وسعه لجعل مخطط تقسيم المسجد الأقصى زمانيًا ومكانيًا أمرًا واقعًا، لا سيّما في ظلّ مطالبات جماعات "الهيكل المزعوم" بالسيطرة على المسجد المبارك بشكل كامل".