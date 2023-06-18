عن أول نظرة للكعبة المشرفة ..

العالم - مراسلون

إنهم دخلوا مكة المكرمة من المدينة المنورة بعد أن أصبحوا محرمين من ميقات مسجد الشجرة او احد المواقيت الاخرى للاحرام.

بعد الوصول الى مكة المكرمة يتجهون نحو المسجد الحرام لأداء مناسك عمرة التمتع. ينصح مسؤول الحملة، الحجاج في طريقهم إلى المسجد الحرام بإغلاق أعينهم وخفض رؤوسهم حتى تكون النظرة الأولى التي يلقونها على بيت الله صورة رائعة ودائمة.

ولکن ما هو شعور الانسان وهو يلقي اول نظرة الى بيت الله الحرام؟ إنهم يشكرون رب الكعبة على هذا التوفيق، ویعبرون عن رغباتهم ودعواتهم عند كعبة رب العالمين.

ولكن ما هي دعواتهم وماذا يريد هؤلاء الحجاج من الله سبحانه وتعالى بجوار البيت العتيق؟

وقالت حاجة ايرانية لقناة العالم:"في اول نظرتي للكعبة دعوت الله ان يعجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان".

وقال أحد الحجاج:"اتمنی ان يکرم الله عزوجل جميع الامة الاسلامية بزيارة بيت الله الحرام وان نکون علی قلب رجل واحد".

وقالت حاجة ايرانية:"انا دعوت الله سبحانه ان يعم السلام في العالم وان تتخلص الشعوب من الحروب والتفرقة والاضطهاد".