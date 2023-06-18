الإستخبارات العراقية تلقي القبض على 'والي تلعفر'

العالم- العراق

وقالت الخلية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية ومن خلال المعلومات الاستخبارية الدقيقه وتعاون المواطنين، تمكنت من القاء القبض على مايسمى والي تلعفر خلال عملية أمنية نفذت ضمن محافظة بغداد".

واضاف ان "الوثائق تشير الى أن المتهم عمل بأكثر منصب ارهابي ضمن محافظة نينوى اثناء معارك التحرير، كما عمل مايسمى امنية قاطع الحديدة ولايزال يمارس نشاطه الارهابي، بمتابعة الخلايا النائمة في حزام بغداد الشمالي".

وتابع ان "المتهم المطلوب أحيل وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب الى الجهات التحقيقية المختصة".