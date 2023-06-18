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حماس: نشر الإحتلال عطاءات إستيطانية لن تمنحه شرعية

حماس: نشر الإحتلال عطاءات إستيطانية لن تمنحه شرعية
الأحد ١٨ يونيو ٢٠٢٣ - ١٠:٢١ بتوقيت غرينتش

أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" استمرار سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" بحملتها المسعورة في تهويد أرضنا الفلسطينية، وآخرها الإقرار بنشر عطاءات لبناء أكثر من 4500 وحدة استيطانية إضافية في عدة مستوطنات في الضفة المحتلة.

العالم- فلسطين

وأكدت حركة "حماس" اليوم الأحد على أن تلك المشاريع الاستعمارية التهويدية لن تمنح الاحتلال شرعية على أرضنا، مشددة على أن شعبنا سيقاومها بكل الوسائل المتاحة.

ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة على وجه الخصوص إلى اتخاذ خطوات جادّة وعاجلة لوقف تلك المشاريع التهويدية التي ستجلب المزيد من التصعيد في المنطقة وتهدد السلم والأمن فيها.

كما دعت "حماس" لتجريم الإستيطان باعتباره مخالفة صريحة للقوانين والمواثيق الدولية، وظاهرة فاشية عنصرية تقوم على إحلال وتوطين غزاة على حساب أرضنا وشعبنا الفلسطيني أصحاب الأرض الأصليين.

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حماس: نشر الإحتلال عطاءات إستيطانية لن تمنحه شرعية

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