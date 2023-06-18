حماس: نشر الإحتلال عطاءات إستيطانية لن تمنحه شرعية

العالم- فلسطين

وأكدت حركة "حماس" اليوم الأحد على أن تلك المشاريع الاستعمارية التهويدية لن تمنح الاحتلال شرعية على أرضنا، مشددة على أن شعبنا سيقاومها بكل الوسائل المتاحة.

ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة على وجه الخصوص إلى اتخاذ خطوات جادّة وعاجلة لوقف تلك المشاريع التهويدية التي ستجلب المزيد من التصعيد في المنطقة وتهدد السلم والأمن فيها.

كما دعت "حماس" لتجريم الإستيطان باعتباره مخالفة صريحة للقوانين والمواثيق الدولية، وظاهرة فاشية عنصرية تقوم على إحلال وتوطين غزاة على حساب أرضنا وشعبنا الفلسطيني أصحاب الأرض الأصليين.