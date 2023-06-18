حيثيات ودلالات الرحلات الجوية من صنعاء للسعودية

العالم – المشهد اليمني

وقالت إن وزارة النقل بذلت جهودا كبيرة في اطار تحقق هذا الامر، هذا بينما قالت السعودية إن الرحلات المذكورة جاءت من اجل تسهيل امور الحجاج.

وقد رحبت القوى السياسية والحزبية بهذا القرار ورأت فيه خطوة مهمة من اجل الدفع بعملية السلام نحو الامام.

في حين شككت اطراف اخرى في الخطوة وقالت ان مطار صنعاء لايزال يخضع للعديد من القيود التي يفرضها التحالف عليه مضيفة ان التحالف يجب ان يرفع جميع هذه القيود والحصار.



وفي اطار الوضع الاقليمي والزيارة التي قام بها وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان الى الجمهورية الاسلامية الايرانية رأى العديد من المتابعين أن لها انعكاسات ايجابية على المنطقة والوضع اليمني على وشددوا على أن هناك حراكا اقليميا كبيرا من اجل استقرار المنطقة وايقاف الحرب والعدوان في اليمن.



ما يطرح العديد من التساؤلات ابرزها حول حيثيات عودة الرحلات الجوية من صنعاء الى السعودية؟ وماهي المؤشرات والدلالات؟ وكيف تابع اليمنيون موضوع الاتفاق الايراني السعودي والزيارة الاخيرة لوزير الخارجية السعودي؟ وماهي حيثيات هذا القرار حول الرحلات الخاصة بالحجاج؟ وفي اي اطار يوضع؟

كما يبحث البرنامج في معنى موافقة الرياض على هذه الرحلات؟ وهل هذه الاجراءات تاتي في سياق التقارب والدفع بعملية السلام؟ وهل قبول السعودية بهذه الرحلات تعني ان القيود رفعت بشكل كامل عن مطار صنعاء؟ وكيف يقرأ قول الحكومة المدعومة من قبل السعودية ان هذه الرحلات جات نتيجة لجهودها؟ وماهي القيود التي لازالت مفروضة على مطار صنعاء؟وماذا عن اخر جهود السلام المفاوضات. هل يوجد جديد حول ذلك؟ وحول موضوع التحولات في المنطقة وزيارة وزير الخارجية السعودي الى طهران. كيف يرى اليمنيون ذلك؟ وماهي انعكاسات ذلك على عملية السلام؟

ويستضيف برنامج"المشهد اليمني":

- فؤاد ناجي نائب وزير الارشاد وشؤون الحج والعمرة من صنعاء



- عبد السلام الجحاف الاعلامي اليمني من بيروت



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