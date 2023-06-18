أوبك و أوبك بلاس يستهدفان استقرار الأسواق + فيديو

العالم – إقتصاد

وأشاد عبد العزيز بن سلمان بأن التوافق هو المبدأ الأساسي لأوبك بلاس ولولاه ما كان من الممكن الحفاظ على استقرار الأسواق في ظل التقلبات الاقتصادية.

وذكر وزير النفط السعودي أن قرارات أوبك بلاس خلال الأسبوع الماضي تمت بتوافق جماعي.

من جهتة أكد وزير النفط الكويتي مناف الهاجري، أن منظمة أوبك تعمل مع عدة دول من خارجها من أجل الاستقرار النفطي.

وصرح الهاجري في كلمته: "لقد أثمر توقيع إعلان التعاون التاريخي وغير المسبوق في عام 2016 إلى دعم الاستقرار في سوق النفط العالمية بشكل فعال، وبموجب إعلام التعاون دي أو سي تعمل أوبك مع 10 دول منتجة من خارج أوبك من أجل الحفاظ على استقرار أسواق النفط.

وأضاف: من المؤكد أن تحديات مستقبل ستعزز دور أوبك الضروري لضمان انتقال سلس ومتوازن للطاقة يدعم الاقتصاد العالمي والصناعة ويصب في مصلحة الإنسان والبيئة.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..