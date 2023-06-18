ضرورة إستثمار العناصر المشتركة لتعزيز العلاقات بين البلدين

العالم- ايران

والتقى الرئيس الاوزبكي "شوكت ميرضيايف" والوفد المرافق له عصر اليوم الاحد بقائد الثورة الاسلامية اية السيد علي الخامنئي وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن قضايا المنطقة والعالم.

واكد قائد الثورة الاسلامية ضرورة إستثمار العناصر المشتركة لتعزيز علاقات البلدين، معربا عن أسفه لمستوى العلاقات بين البلدين خلال السنوات الماضية داعيا الى إستغلال زيارة الرئيس الأوزبكي في توسيع العلاقات.

واضاف سماحته : مما لا شك فيه ان هناك من يعرقل تنمية علاقات البلدين الا أنه يجب تجاهل هذا الأمر واتخاذ القرار بما يخدم مصلحتها.

وصف قائد الثورة الاسلامية التقارب التاريخي والثقافي والعلمي بين إيران وأوزبكستان بانه فريد من نوعه، مؤكدا ضرورة استخدام هذه المجالات المشتركة لتوسيع العلاقات في مختلف القطاعات.

وأعرب سماحته عن ارتياحه لإحياء العلاقات بين البلدين بعد انقطاع طويل، مضيفا : للأسف كانت العلاقات بين إيران وأوزبكستان لسنوات عديدة محدودة للغاية، ونأمل أن تكون هذه الزيارة والمحادثات التي جرت في طهران بداية لمستقبل أفضل في العلاقات بين البلدين.

وقال اية الله الخامنئي : تتمتع الجمهورية الإسلامية الايرانية بالقدرة على ربط أوزبكستان بسهولة بالمياه الحرة عبر تركمانستان وأفغانستان، في حين أن مجالات التعاون تتجاوز التجارة والنقل، ويمكن من خلال مختلف المبادرات في قطاع العلوم والتكنولوجيا وسائر القطاعات اقامة المزيد من التعاون.

وصرح قائلا : بالطبع هناك من يعارض توسيع العلاقات الإيرانية - الأوزبكية ، لكن يجب اتخاذ القرار بغض النظر عن هذه الاعتراضات وبناءً على مصالح البلدين، ويجب توسيع التعاون الثنائي قدر الإمكان.

وفي هذا اللقاء الذي حضره رئيس الجمهورية آية الله ابراهيم رئيسي، وصف الرئيس الاوزبكي لقائه مع قائد الثورة بأنه لقاء تاريخي وقال: نحن أيضا نعرب عن أسفنا للانقطاع في العلاقات بين البلدين وتقليص التعاون، ونأمل من خلال المباحثات التي جرت في طهران أن نخطو خطوات كبيرة وأن نرفع مستوى التعاون في مجالات التجارة والنقل والعلوم والتكنولوجيا والسياحة إلى المستوى المناسب والمطلوب.

وأشاد الرئيس الاوزيكي بصمود الشعب الإيراني أمام الحظر المفروض على البلاد وأضاف : إن إنجازات الشعب الإيراني خاصة في قطاع العلوم والتكنولوجيا والتي شاهدت جزء منها في المعرض المقام، تدل على أن أي شعب ومن خلال التوجيهات الحكيمة لقائده والتماسك والوحدة بامكانه تحقيق أهداف عظيمة رغم كافة الضغوطات.