نتنياهو يحاول إرضاء سموتريتش من خلال منحه صلاحية تسريع الإستيطان + فيديو

العالم – الاحتلال

وفي اتصال مباشر أوضح الزميل فارس الصرفندي أن أول من أصدر ردة فعل على قرار تسريع البناء في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية من خلال منع سموتريتش المصادقة على البناء الاستيطاني كان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ الذي قال في تغريدة له على تويتر بأن القيادة الفلسطينية اتخذت قرارا بمقاطعة اللجنة الاقتصادية العليا -وهي جزء من اللجان التي تجتمع ما بين السلطة الفلسطينية وبين كيان الاحتلال الإسرائيلي- ضمن مجموعة اجراءات إجراء لمواجهة هذا القرار الذي اتخذ من قبل الحكومة الإسرائيلية.

وأضاف أنه وفي السابق أيضا أصدرت القيادة الفلسطينية بيانا طلبت فيه المجتمع الدولي التدخل لوقف ما أسمته عملية السرقة والنهب التي تقوم بها حكومة بنيامين نتنياهو للأراضي الفلسطينية من خلال المتطرفين الذين يحكمونها.

وأضاف أن وزارة الخارجية الفلسطينية أيضا أصدرت بيانا أدانت فيه منح سموتريج القرار بمصادرة أراضي الفلسطينيين، وأكدت أنها ستتوجه إلى المؤسسات الدولية من أجل أن يتم وقف ورفض هذه القرارات التي تتخذ من حكمة الاحتلال الإسرائيلي.

وصرح الزميل فارس الصرفندي: لكن أعتقد أن الأهم فيما يحدث الآن هو وكما جاء في بيان صادر عن حركة حماس أن أن بنيامين نتنياهو بدأ يلعب بالنار، وأن منح سموتريتش مثل هذه الصلاحيات يعني بأن بنيامين نتنياهو يحاول وبشتى الطرق أن يحافظ على حكومته المتهالكة، لا سيما وأن الكثيرين يعرفون بأن بنيامين نتنياهو في ظل ما يسمى بالإصلاحات القضائية بدأ يشعر بأن حكومته تهتز، وأنها من الممكن أن تسقط.

ونوه أنه: إضافة إلى ذلك -وهذه قضية مهمة جدا- أن آخر استطلاع للرأي في كيان الاحتلال الإسرائيلي صدر مساء أمس أكد أن كتلة بنيامين نتنياهو التي وصلت إلى 63 مقعدا في الكنيست خسرت عشرة مقاعد، بمعنى أنه إذا أجريت الانتخابات اليوم في كيان الاحتلال الإسرائيلي فإن كتلة اليمين سوف لن تستطيع تشكيل الحكومة وإنما ستكون هي المعارضة، ولذلك يحاول بنيامين نتنياهو اليوم وبشتى الطرق أن يرضي المتطرفين أمثال سموتريتش و بن غفير و غيرهم من خلال هذا القرار الذي يعطي الصلاحية بأن يوقع على قرارات بناء استيطاني في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

هذا وصادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي على تعديل قانون يختصر مراحل إقرار البناء الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة.

ومنحت حكومة الاحتلال خلال اجتماع لها وزير المالية العنصري بتسلئيل سموتريتش إصدار المصادقة الأولية للتخطيط والبناء في المستوطنات إضافة إلى تقصير إجراءات توسيع المستوطنات.

وحذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من تداعيات القرار فيما دعت حركة حماس المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات جادة وعاجلة لوقف المشاريع الاستيطانية محذرة من أنها تهدد السلم والأمن في الضفة.

ومن المقرر أن تصادق سلطات الاحتلال غدا على دفع مخططات بناء ما يقارب 4600 وحدة استيطانية جديدة في الضفة.

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