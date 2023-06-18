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أمير عبد اللهيان: يجري متابعة مشروع قاسم سليماني لتوحيد الأمة الإسلامية بجدية

أمير عبد اللهيان: يجري متابعة مشروع قاسم سليماني لتوحيد الأمة الإسلامية بجدية
الأحد ١٨ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٥:٢٣ بتوقيت غرينتش

صرح وزير الخارجية الايراني "حسين أميرعبد اللهيان" أن المساعي لارساء دعائم الوحدة والأخوة بين الأمة الإسلامية والشعوب المظلومة والواعية للمنطقة هو نفس المشروع الذي لم ينم القائد الشهيد قاسم سليماني طيلة 30 عاما لتنفيذها ، وقال: هذه المشروع يواجه أعداء ، ولكن المهم هو ان المشروع يجري متابعته بجدية.

العالم- ايران

ونشر أميرعبد اللهيان ، اليوم (الأحد) صورة للجنرال الشهيد الحاج قاسم سليماني على موقع تويتر ، وكتب فيها: السعي لارساء دعائم الوحدة والأخوة بين الأمة الإسلامية والشعوب المظلومة والواعية للمنطقة هو نفس المشروع الذي لم ينم القائد الشهيد قاسم سليماني العزيز والبطل الكبير لمحاربة الصهيونية والارهاب طيلة 30 عاما لتنفيذها.

وأضاف: من الواضح أن هذا المشروع له أعداء ، لكن المهم أن يتم متابعة المشروع بجدية.

وكان أمير عبد اللهيان قد اعلن في مقابلة مع قناة المسيرة الإخبارية في كانون الثاني المنصرم : "ستواصل وزارة الخارجية الإيرانية، بالتعاون مع السلطة القضائية الإيرانية والجهات المعنية في الحكومة العراقية جهودها عبر المسارات والقنوات القانونية والدولية لمحاكمة كل من ارتكب أو أمر بارتكاب جريمة مطار بغداد.

واستشهد الفريق الحاج قاسم سليماني قائد فيلق القدس وأبو مهدي المهندس نائب رئيس الحشد الشعبي العراقي ورفاقهما في طريق إلى مطار بغداد صباح الجمعة 3 كانون الثاني 2020. ، في هجوم إرهابي شنه البيت الأبيض وبأمر من الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب.

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أمير عبد اللهيان: يجري متابعة مشروع قاسم سليماني لتوحيد الأمة الإسلامية بجدية

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