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أعضاء في الكونغرس يدعون بلينكن لزيارة تايوان بعد بكين

أعضاء في الكونغرس يدعون بلينكن لزيارة تايوان بعد بكين
الأحد ١٨ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٩:١٣ بتوقيت غرينتش

دعا 7 أعضاء في الكونغرس الأمريكي وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إلى زيارة تايوان بعد بكين.

العالم-الامريكيتان

وحثت مجموعة من أعضاء الكونغرس الأمريكي بلينكن على زيارة تايوان في طريق عودته من بكين.

وأشار أعضاء الكونغرس في خطابهم إلى أن زيارة بلينكن المحتملة إلى تايوان ستكون رسالة لبكين بأن واشنطن لا تحتاج لأخذ إذن من السلطات الصينية للقاء الأصدقاء والحلفاء في تايوان أو في أي مكان آخر.

ووصل وزير الخارجية الأمريكي في 18 يونيو إلى العاصمة الصينية في زيارة، حيث قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن بلينكن وتشين غانغ أجريا محادثات صريحة وموضوعية وبناءة، بينما أشار وزير الخارجية الصيني إلى أن العلاقات بين الصين والولايات المتحدة قد تراجعت إلى أدنى مستوى.

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