أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الاثنين 19 يونيو 2023

جمهوري اسلامي ..

خلال إستقباله للرئيس الأوزبكستاني الضيف ..

القائد يؤكد على ضرورة توسيع التعاون الإقتصادي والعلمي والتقني بين ايران وجمهورية أوزبكستان

افتاب يزد ..

ايران وأوزبكستان تبرمان أحد عشر بروتوكولا للتعاون خلال زيارة الرئيس الأوزبكستاني لطهران

رويش ملت ..

حكومة طالبان الأفغانية تذعن لانذار ايران وتسمح لخبراء ايرانيين بتفقد منسوب نهر هيرمند

ايران ..

صحف أمريكية تكشف الستار عن يأس البيت الأبيض من مشروع التطبيع بين الرياض وتل أبيب

سياست روز ..

القوات اليمنية تحذر من إستمرار حالة اللاحرب واللاسلم .. صبرنا ليس إلى مالانهاية

خراسان ..

هبوط أول طائرة لحجاج يمنيين من صنعاء بمطار مكة المكرمة على مدى 7 سنوات

جوان ..

نواب بالبرلمان العراقي يحذرون من مخطط يستهدف إعادة الحياة لحزب البعث المنحل المحظور

كيهان ..

عمليات مشتركة ضخمة للجيش والحشد الشعبي ضد شراذم "داعش" بمحافظتي نينوى والأنبار بالعراق

قدس ...

تظاهرات حاشدة بفلسطين المحتلة ضد قرار نتنياهو تفعيل لائحة الإصلاحات القضائية مرة أخرى

جام جم ..

فوضى عارمة بفلسطين المحتلة .. نتنياهو يدق المسمار الأخير في تابوت المفاوضات مع المعارضة

عصر ايرانيان ..

موسكو تتحدث عن إنحسار هيمنة الدولار واليورو على الأسواق والمعاملات التجارية في العالم

ارمان ملي ..

نائب رئيس مجلس السيادة السوداني يحذر من إحتمال إنهيار البلاد بإستمرار حرب الجنرالات

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الاثنين

كيهان ..

صحيفة كيهان كتبت في مقالها ( السودان الذي تدمّر ..) السودان يشهد فوضى عارمة مع استمرار واشتداد حرب الجنرالات بين الجيش وقوات الدعم السريع ، هذه الحرب التي بدأت مارس الماضي برفض قائد الدعم الجنرال حميدتي لاتفاق الاطار السياسي المبرم بين قائد الجيش رئيس المجلس السيادي المؤقت الجنرال البرهان والقوى السياسية.

الجنرال حميدتي رفض حل قوات الدعم ودمجها بالجيش لتندلع إثرها هذه الحرب المدمرة بعد إحتكاكات عسكرية بالخرطوم.

ان استمرار حرب الجنرالات هذه لا يهدد السودان وشعبه ومستقبله ووحدته فحسب بل يحمل ايضا تهديدا كبيرا لبلدان افريقية مجاورة .

ان الحرب الداخلية بالسودان ادت لمصرع واصابة الاف المدنيين والى وقوع خسائر فادحة في الارواح بين طرفي النزاع وايجاد دمار مروع في البنى التحتية والمنشآت العامة ولموجات نزوح سكاني في الداخل واخرى لبلدان الجوار، هذا الى جانب تفجير نزاعات اتنية وقبلية مسلحة في بعض الولايات خاصة في دارفور.ان السودان مقبل على كوارث اكبر مالم يتوصل الفرقاء لتفاهم حول وقف الحرب باطار المصلحة العامة .

خراسان ..

حول زيارة وزير الخارجية الامريكي للصين كتبت صحيفة خراسان في مقالها الذي يتساءل ( هل الزيارة بداية لازالة أجواء التوتر ؟)..العلاقات الامريكية الصينية تردت الى ادنى مستوياتها على مدى عقود مؤخرا مع تفاقم الخلافات حول تايوان ووجود تراكمات لخلافات اقتصادية وتجارية وحول الموقف ازاء الحرب باوكرانيا والى آخر القائمة .

إن هناك تساؤلات جدية اليوم عما إذا كانت زيارة الوزير بلينكن لبكين ستسهم حقا في تهدئة الأجواء الساخنة بين واشنطن وبكين.

المسألة هنا هي ان امكانية ايجاد حلول مقنعة للطرفين بشأن خلافاتهما التجارية والاقتصادية مطروحة , الا ان الخلافات الرئيسية ستبقى بينهما تدور حول محور الازمة التايوانية بتجاهل امريكا لمبدأ الصين الواحدة عبر دعمها لتايوان عسكريا وسياسيا ودعم محاولاتها الحصول على اعتراف دولي واسع لاستقلالها عن الوطن الام,وهي خلافات يرافقها تحشيد عسكري متبادل بينهما في بحر الصين الجنوبي وبمضيق تايوان.

جوان ..

سلطت صحيفة جوان الضوء على ( تحذيرات صنعاء من تحركات أجنبية بسقطرى ) وجاء في تقرير الصحيفة .. حذرت حكومة الانقاذ الوطني اليمنية في صنعاء من وجود تحركات معادية لقوى اجنبية في ارخبيل جزر سقطرى اليمنية بالمحيط الهندي.

التحذير اليمني نوه بإنتشار قوات إماراتية بسقطرى وإقامتها معسكرات ومطارا عسكريا ومراكز مراقبة و نوه بمحاولات تغلغل صهيونية فيها.

ان صنعاء سبق وان حذرت مرارا من استغلال هذا الكيان لظروف واجواء الحرب على اليمن لايجاد مواطئ قدم له في جزر يمنية بالبحر الاحمر والمحيط الهندي في تنسيق غير معلن مع جهات بالتحالف السعودي.

جمهوري اسلامي ..

صحيفة جمهوري اسلامي كتبت في مقالها ( مخطط لتوطين طالبان الباكستانية بشمال أفغانستان)..حكومة او امارة طالبان بكابول ايدت الانباء التي تحدثت عن توصلها لاتفاق مع الحكومة الباكستانية لتوطين اللاجئين والنازحين من منطقة وزيرستان الباكستانية بشمال غرب باكستان في شمال افغانستان, وقد يبدو للوهلة الاولى ان هذا الاتفاق عادي باطار قضايا حدودية وانسانية ما , ولكنَّ (منطقة وزيرستان الباكستانية هي منطقة القبائل الحاضنة التقليدية لحركة طالبان الباكستانية او "تحريك طالبان" وبؤرة تجنيد عناصر التنظيمات الإرهابية.

وهذا يعني ان باكستان توصلت لاتفاق مع طالبان الافغانية لتوطين مجموعات سكانية اتنية حاضنة تقليديا لطالبان ولتنظيمات تعتبر فروعا للقاعدة وحتى لداعش في مناطق بشمال افغانستان وحتى بوسط وجنوب هذا البلد في مراحل لاحقة ربما, الامر الذي فجر مخاوف عميقة في اوساط ومحافل القوى والتنظيمات الوطنية الافغانية المناهضة لحكومة كابول من خطر تغيير التركيبة السكانية بافغانسان لصالح اتنية محددة و مخاوف من ايجاد مناطق شبيهة بوزيرستان الباكستانية بقلب افغانستان .

ارمان ملي ..

في تقريرها ( بلينكن في بكين ) كتبت صحيفة ارمان ملي ..تقول واشنطن ان هدف زيارة وزير خارجيتها انتوني بلينكن لبكين , خفض اجواء التوتر مع الصين لتفادي وقوع مواجهة عسكرية .

( إن زيارة بلينكن لبكين هي أول زيارة لوزير أمريكي للصين منذ 2018 بعد تصعيد ترامب للأجواء في العلاقات الثنائية ) ان الخلافات الامريكية الصينية متشعبة ومعقدة لكنها تدور منذ اشهر بشكل رئيسي حول محور الازمة التايوانية , فالصين حذرت من اي تجاهل غربي لمبدأ الصين الواحدة مع اندفاع امريكا وحليفاتها الاوروبيات في توسيع دائرة العلاقات مع تايوان وتعزيز قدراتها العسكرية في تحدٍّ خطيرٍ للصين .

وتقول اوساط دبلوماسية دولية ان زيارة بلينكن تستهدف تهدئة الاجواء ولو مؤقتا لدعم موقف بايدن في الانتخابات الرئاسية .