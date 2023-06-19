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شاهد بالفيديو.. قوات الاحتلال تقنص شابا بعيار ناري في البطن في جنين

شاهد بالفيديو.. قوات الاحتلال تقنص شابا بعيار ناري في البطن في جنين
الإثنين ١٩ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٩:٣٥ بتوقيت غرينتش

افادت مراسلة قناة العالم الاخبارية من الاراضي المحتلة الزميلة اسراء البحيصي، ان قوات الاحتلال الاسرائيلي قنصت شابا فلسطينيا بعيار ناري في البطن في جنين.

العالم - فلسطين المحتلة

نشاهد معا..

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