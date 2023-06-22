العالم - خاص بالعالم

دعوات لتقديم آلاف مليارات الدولارات اطلقها زعماء الدول المشاركة للانتقال الطاقي وتكيف البلدان الأكثر عرضة لاحترار المناخ.



الرئيس الفرنسي الذي افتتح القمة دعا الى حدوث ما اسماها صدمة تمويل عام لمواجهة الفقر واحترار المناخ مؤكدا أنه هناك طرق تعجل النظام الاقتصادي العالمي يعمل بشكل افضل دون تغييره بشكل جذري.

الرئيس الفرنسي ايمانوئل ماكرون:علينا أن نحدث صدمة تمويل عام ونحتاج إلى المزيد من التمويل الخاص.من دون تغيير النظام برمته، يمكننا أن نجعله يعمل بشكل أفضل بكثير إذا وظفت هذه الأموال وهذه السيولة في خدمة تقدم الكوكب لمواجهة الفقر و احترار المناخ.

من جانبه جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعواته إلى التغيير مؤكدا إن 'الهيكلية المالية الدولية فشلت'.



كما شدد غوتيرش على ان القواعد التي تخصص بموجبها الأموال من صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي 'أصبحت غير أخلاقية للغاية.

أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة: القواعد التي تخصص بموجبها الأموال من صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي أصبحت غير أخلاقية للغاية.

رغم استبعاد المراقبين ان تفضي المحادثات الجارية في قصر برونيار في وسط باريس إلى قرارت ملموسة الا انهم اعتبرو القمة خطوة مهمة باتجاه بلورة ميثاق عالمي جديد نظرا لثقل الضيوف المشاركين وبينهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا والمستشار الألماني أولاف شولتس ووزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين.



و يشارك في القمة التي تستمر يومين الرئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ و ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس الكيني وليام روتو بالإضافة إلى نحو 20زعيما إفريقيا رفع العديد منهم الصوت أخيرا ضد الدول الغنية التي تضخ المليارات لدعم أوكرانيا في حربها مع روسيا.

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