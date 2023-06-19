الخارجية الإيرانية تدين الهجوم الوحشي الصهيوني على مدينة جنين

العالم - ايران

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اعتبر تصعيد الأعمال الإجرامية الصهيونية في الضفة الغربية وقطاع غزة في الأشهر الأخيرة وإبادة المواطنين الفلسطينيين بمن فيهم أطفال ونساء وشيوخ وتدمير ممتلكات ومنازل الفلسطينيين، أمثلة واضحة على الجريمة المنظمة والإرهاب الرسمي، معتبرا الإجراءات الرادعة تجاه هذه السلوكيات اللاإنسانية من المسؤوليات الملحة للمجتمع الدولي وخاصة الأمم المتحدة.

كما وصف كنعاني تقاعس الأمم المتحدة ودول العالم إزاء توسع الاستيطان الصهيوني في الضفة الغربية بأنه مقلق، وانتقد بشدة صمت وتقاعس الحكومات الغربية تجاه هذه القضية، ودعا المحافل الدولية والدول الداعمة للقضية الفلسطينية لتحمل مسؤوليتها القانونية والإنسانية والأخلاقية دفاعا عن حقوق الشعب الفلسطيني المظلوم ومحاسبة الكيان الصهيوني على ارتكاب هذه الجرائم والأعمال المنتهكة للقوانين والأنظمة الدولية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين، ارتقاء 5 شهداء و91 مصابا جراء اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مدينة جنين ومخيمها، ونشرت قناصتها فوق بعض المنازل، ودارت مواجهات عنيفة في عدة مناطق أطلق الجنود خلالها الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام.

وذكرت المصادر ذاتها، أن قوة كبيرة تابعة لجيش الاحتلال اقتحمت حي الجابريات و الهدف وعقب اكتشافها، أطلقت صافرات الإنذار لتنبيه المقاومين، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مُسلحة، أدى إلى دفع تعزيزات إضافية من جيش الاحتلال.

وقالت: "أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل مصعب البرمكي في حي الجابريات، واستخدمت سكانه كدرع بشري".

وأضافت: "إن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين عاصم ابو الهيجا، ومصعب حسن البرمكي، خلال عدوانها المتواصل على مدينة جنين ومخيمها".

وأظهرت مقاطع فيديو لأحد قناصة جيش الاحتلال وهو يعتلي منزل أحد المواطنين في جنين، بينما أمطره المقاومون بصليات كثيفة من الرصاص.

وأعلنت سرايا القدس- الضفة المحتلة الجناح العسكري للجهاد الاسلامي اليوم الاثنين، عن تمكن أبطال سرايا القدس في كتيبة جنين بالضفة الغربية من إيقاع عدد من آليات الاحتلال المتوغلة في مدينة جنين صباح اليوم.

وقالت السرايا خلال بلاغ عسكري صادر عنها ان القوات تمكنت تفجير عدد من العبوات الناسفة شديدة الانفجار المُعدة مسبقاً بناقلة جند صهيونية في محيط أحد المنازل في الجابريات وعدد من الآليات في عدة محاور بجنين وتحقيق إصابات مباشرة.

وأوضحت السرايا ان عناصر كتيبة جنين تمكنوا من رصد الإصابات المحققة في صفوف القوة الصهيونية المتوغلة وشوهدت مروحيات عسكرية للعدو وهي متجهة إلى مكان الكمين البطولي لإخلاء الجنود المصابين.

وبينت ان مشاهد الفيديو التي وثقتها كاميرات مجاهدينا في كتيبة جنين لتصديها للعدوان الصهيوني واستهداف آلياته وإيقاع إصابات محققة بعد تفجير ناقلة جند صهيونية وعدد من الآليات، أثلجت صدور قوم مؤمنين هي بعض من بأس مجاهدينا في جنين.

وأوضحت ان اعتراف العدو بإصابة 7 جنود صهاينة بعضهم بجراح خطيرة هو هروب من الاعتراف بحقيقة ما جرى من إصابات متعددة وأكيدة خلفها مجاهدونا البواسل في سرايا القدس – كتيبة جنين، الذين تصدوا بكل بسالة للعدوان.