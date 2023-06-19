الإثنين ١٩ يونيو ٢٠٢٣
٠٤:٤٢ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 19-06-2023

الإثنين ١٩ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٣:٢٣ بتوقيت غرينتش

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 18-06-2023

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 18-06-2023

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

العراق..الحشد الشعبي يلقي القبض على داعشي بارز في نينوى

العميد كاظمي: أجهزة استخبارات تابعة لـ 20 بلدا لعبت دورا في اعمال الشغب بالبلاد

السيد الحوثي: بايدن يروّج للمثلية وبلاده تحمل راية الفساد ولواء الرذيلة

بالفيديو.. مجلس النواب اللبناني يعقد جلسة تشريعية وسط مقاطعة بعض الكتل

اسلام اباد : زيارة قائد البحرية الايرانية الى باكستان خطوة باتجاه تعزيز العلاقات الثنائية

المبعوث لأممي الى ليبيا: قوانين الانتخابات المقترحة خطوة للأمام لكنها غير كافية