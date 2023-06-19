السيد الحكيم يدعو لحوار موسع يشمل دول المنطقة الكبرى

العالم - ايران

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى اليوم الاثنين في بغداد بين "السيد الحكيم" مع رئيس المجلس الستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية "كمال خرازي" في بغداد؛ حسب البيان الصادر عن مكتب رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية في العراق.

واضاف البيان، ان المباحثات بين الجانبين جرت بحضور السفير الإيراني لدى العراق "محمد كاظم آل صادق"؛ حيث استعرضا وجهات النظر حول تطورات الأوضاع السياسية في المنطقة، والعلاقة البينية بين العراق وإيران على المستوى الدبلوماسي والشعبي.

وتابع البيان، ان السيد الحكيم تحدث مع "خرازي" بشان طبيعة المتغيرات الحالية؛ مبينا ان "العراق يعيش مرحلة إيجابية غير مسبوقة"، وداعيا "الجميع إلى دعم حالة الاستقرار التي يشهدها العراق لما له من دور في دعم استقرار المنطقة".