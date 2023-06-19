الإثنين ١٩ يونيو ٢٠٢٣
٠٩:١٠ GMT
فارسی
البث المباشر

هنغاريا: أوروبا "دخلت في دوامة خطيرة" بسبب الأزمة في أوكرانيا

هنغاريا: أوروبا
الإثنين ١٩ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٨:٢١ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سيارتو، أن الاتحاد الأوروبي ارتكب أخطاء جسيمة في نهجه تجاه النزاع بأوكرانيا، ما أدخله في "دوامة خطيرة" مع عواقب لا يمكن التنبؤ بها على أمنه.

العالم-اوروبا

وقال سيارتو في جلسة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في ستراسبورغ: "بدأت الحرب في أوكرانيا قبل عام وأربعة أشهر، وخلال هذا الوقت لم تتمكن أوروبا من إنهائها، ولم تتمكن من إحلال السلام. وخطر التصعيد الآن أعلى من أي وقت مضى".

واعتبر المتحدث أن الاتحاد الأوروبي ارتكب خطأين كبيرين: فمن ناحية، كان "غارقا بشكل عميق في سياسة العقوبات. ومن ناحية أخرى، لم يتخل عن تنافسه مع الولايات المتحدة حول من سيزود أوكرانيا بدعم عسكري أكبر، مشيرا إلى أن القارة دخلت في دوامة خطيرة للغاية" نتيجة لذلك.

وأكد أنه "كلما زادت الأسلحة التي تصل إلى أوكرانيا، كلما طال أمد الحرب، وكلما طال أمدها سيموت عدد أكبر من الناس".

وشدد الوزير على أن الحكومة الهنغارية ما زالت ترى أنه من الضروري السعي لوقف فوري لإطلاق النار من الأطراف المتحاربة والبدء المبكر بمفاوضات السلام من أجل حل النزاع الأوكراني، كما شدد أن بودابست تنوي الاستمرار في التمسك بهذا الموقف رغم الضغوط التي تمارس عليها.

روابط ذات صلة

مبادرة السلام الإفريقية تفشل بسبب تعنت أوكرانيا

خفايا حرب اوكرانيا.. من يقود قوات كييف؟!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

هنغاريا: أوروبا "دخلت في دوامة خطيرة" بسبب الأزمة في أوكرانيا

بيلاروس: نشر الأسلحة النووية الروسية على أراضينا رد على واشنطن

بالفيديو.. بلينكن يتناول"ملفات شائكة"مع الصين بينها أوكرانيا وتايوان

بحث القضايا الأمنية بالبلاد في اجتماع لجنة الأمن القومي البرلمانية

مصر تهاجم أوروبا لأجل سوريا.. لماذا ألغى الاتحاد الأوروبي اجتماعه مع جامعة الدول العربية؟

بالفيديو.. هجمات صاروخية روسية تستهدف أوديسا وزاباروجيا الأوكرانيتين