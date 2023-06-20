وزير الخارجية الايراني يصل الى الدوحة

العالم - ايران

وقد غادر وزير الخارجية طهران مساء الاثنين متوجها إلى الدوحة على رأس وفد دبلوماسي للقاء كبار المسؤولين القطريين والتباحث معهم .

ويفيد تقرير وكالة انباء فارس ان زيارة وزير الخارجية حسين أميرعبد اللهيان إلى قطر تاتي تلبية لدعوة نظيره القطري.

وستكون المحادثات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية المهمة ، وكذلك القضايا المتعلقة بمفاوضات رفع الحظر وما شابهها من القضايا من أهم محاور زيارة أمير عبد اللهيان الى قطر.

وخلال الأسبوع الماضي ، قام محافظ البنك المركزي محمد رضا فرزين ، بزيارة الى قطر بهدف تعزيز التعاون والمشاورات النقدية والمصرفية والاقتصادية ، والتقى وتحدث مع المسؤولين المصرفيين في هذا البلد.

وبعد قطر سيتوجه وزير الخارجية إلى مسقط للتشاور مع السلطات العمانية.

ويرافق أمير عبداللهيان في هذه الجولة مجموعة من المسؤولين منهم مجتبى بني أسد زاده مساعد الوزير للشؤون التنفيذية وإبراهيم رضائي عضو لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي بالبرلمان الايراني وعلي رضا كوهان مستشار الدبلوماسية العلمية لوزير الخارجية.