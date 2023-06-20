شاهد .. النخالة يكشف عن لقاء للفصائل الفلسطينية في طهران

العالم - خاص بالعالم

وقال النخالة في حوار خاص مع قناة العالم خلال برنامج "من طهران"، إن لقاء موسعا ومهما جمع قادة حركتي حماس والجهاد مع قيادة فيلق القدس في طهران، وقال فيإن اللقاء تناول الكثير من القضايا السياسية والعسكرية والأمنية.

وتابع: ان الاخوة في قيادة حماس حضروا اليوم، وعقدنا سوياً لقاءاً موسعاً بصحبة الاخوة في قوات فيلق القدس للجمهورية الاسلامية، هذا كان ايضاً لقاءاً مهماً وتعبيراً عن تأييد الجمهورية الاسلامية لقوى المقاومة في فلسطين، وتأكيداً ايضاً على الروابط المتينة بين حركة الجهاد وحركة حماس، وبين الجمهورية الاسلامية.



واردف: انا اعتبر ان هذا اليوم كان من اهم الايام في هذه الزيارة، واشير هنا انه من المتوقع خلال الايام القادمة ان تحضر قوى اخرى من المقاومة الى طهران، لتلتحق بنا ونعقد اجتماعاً ونقيم المرحلة، ويكون هناك ايضاً مواقف مشتركة لقادة محور المقاومة.