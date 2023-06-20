هُزم الفهد بعبوات التامر.. هذا ما حصل في معركة جنين

العالم - مراسلون

وقال عضو المجلس الثوري لحركة فتح جمال حويل لمراسلة قناة العالم: "إن هؤلاء الابطال عندما واجهوا اليوم هذا الاحتلال المتعجرف واوقعوا خسائر مادية وبشرية يستخدم طائرات اباتشي من اجل تأمين انسحاب جنوده اثبتوا بان المعركة لم تكن سهله وهناك تطور واضح اعداد وتكتيك واستراتيجية المقاومة".

حتى المساجد لم تسلم من جنون الاحتلال الذي اقتحم مسجدا بألياته العسكرية لتأمين حماية جنوده بعد أصابتهم برصاص الاحتلال، فأصاب الاحتلال ما أصابه، اطلق النار على كل ما يتحرك فاستشهد ٥ مواطنين وأصيب أكثر من ٩٠ أخرين.

قالت والدة الشهيد قسام ابو سرية لمراسل قناة العالم: "إن نجلها كان طالبا للشهادة ورضائها".

معركة استشنائية استمرت حوالي ثمان ساعات كان أهم عنصر فيها التميز في الأداء ومفاجأة قوى الاحتلال وحكومته بقوة ردع شبان لم يشهدوا اجتياحات سابقة للمخيم.

حاول جيش الاحتلال لساعات عديدة ان يزيل آثار نصر معركة بأس الاحرار التي قادها المقاومون في مخيم جنين، ليثبتوا بأن المعادلات اختلفت وأثار النصر الذي فشل الاحتلال في اخفائه كشف زيف روايته وصدق رواية المقاومة بأنها لن تهزم في جنين.

لل

.

لل