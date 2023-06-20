شاهد.. عين على شبكات التواصل في العالم العربي

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فر العشرات من ارهابيي "داعش" فروا من السجن واتجهوا الى منطقة مجهولة في مناطق شرقي الفرات في سوريا تسيطر عليها الجماعات المسلحة ،، فيما تقول تقارير انه تم القاء القبض مجددا على عدد منهم. كل ذلك في ظل توتر كبير تشهده المنطقة هناك.



وشهدت مواقع التواصل تعليقات عديدة حول هذا الموضوع.



ما تزال قضية غرق المركب الذي يقل لاجئين قبالة السواحل اليونانية يحظى بتفاعل واسع لاسيما على مواقع التواصل. معلومات جديدة كشفت عنها وسائل اعلامية نقلا عن ناجين من كارثة غرق المركب، وتقول إن خفر السواحل اليوناني مسؤول عن هذه الكارثة. فيما تتكتم السلطات اليونانية على الحادث وتمنع الناجين من التحدث الى وسائل الاعلام والكشف عما حصل فعلا في عرض البحر، كما قال ناشطون.



جو بايدن يبيع الولايات المتحدة، أو باعها، كما يقول الجمهوروين في الكونغرس، حيث كشفوا عن العمل على تحقيق يطال بايدن وعائلته ويتناول تلقي الرئيس الاميركي رشاوى من دول اجنبية، ما يعني سوء استغلال لمنصبه من اجل الربح السريع. الديمقراطيون في المقابل ردوا بان هذه الاتهامات لا تستند الى ادلة وهي سلاح سياسي لاستهداف بايدن قبل الانتخابات. تفاعل واسع جدا مع هذه القضية على مواقع التواصل.

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