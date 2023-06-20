أهم عناوين الصحافة الايرانية اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2023

العالم - الصحافة الإيرانية

- ايران ..

طهران محور إتحاد المقاومة الفلسطينية .. لقاءات زياد نخالة وإسماعيل هنية مع كبار المسؤولين بالبلاد .

- رويش ملت ..

رئيس الجمهورية .. المجاهدون الفلسطينيون باتوا اليوم يمسكون زمام المبادرة .

- جوان ..

المقاومة تولد من جديد بجنين .. الضفة الغربية تتحول إلى غزة أخرى مقابل الكيان الغاصب.

- جمهوري اسلامي ..

أجواء إدانة إقليمية ودولية واسعة للجرائم الصهيونية البشعة بمدينة جنين بالضفة الغربية .

- كيهان ..

تراجع أمريكي مقابل الصين .. بلينكن يؤكد في بكين أن تايوان جزء من الصين .

- شرق..

زيارة بلينكن لبكين تتمخض عن تفاهم للحد من أجواء التوتر بين الصين وأمريكا .

- عصر ايرانيان ..

صادرات ايران النفطية تسجل رقما قياسيا جديدا على مدى خمس سنوات رغم الحظر .

- مردم سالاري ..

مخاوف الحكومة البريطانية من تزايد النقص في كوادر منظومات الدفاع الجوي في بريطانيا .

- ارمان امروز ..

إستئناف العلاقات الدبلوماسية بصورة رسمية بين الإمارات وقطر بعد قطيعة ست سنوات .

- افتاب يزد ..

وزير الدفاع الأمريكي السابق يعتبر ترامب تهديدا خطيرا للأمن القومي للولايات المتحدة .

- خراسان ..

عدوان صهيوني واسع على جنين وعشرات الشهداء والجرحى , والكيان يستخدم سلاح الجو.

- أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الثلاثاء

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1- جوان ..

صحيفة جوان كتبت في مقالها ( المقاومة تولد في جنين ) ..

المعارك العنيفة المباشرة بين ابطال المقاومة الفلسطينية بمدينة جنين وقوات الاحتلال الصهيوني ادت لاستشهاد خمسة مقاومين واصابة عشرات الفلسطينيين .

كما انزلت خسائرَ كبيرة في صفوف الصهاينة بحيث دفعت القيادةَ العسكريةَ الصهيونية لفرضِ تعتيم شديد عليها باعترافها باصابةِ سبعةِ جنودٍ صهاينة فحسب .

(القوات الصهيونية واجهت مقاومة شرسة من قبل المقاومين الفلسطينيين بحيث أجبرت الصهاينة على الإستنجاد بسلاح الطيران)

واضطُرَّ الصهاينة للاعتراف بمواجهة قوة نيرانٍ فلسطينية كبيرة في حربِ شوارع من العيار الثقيل بجنين . ان المعارك في جنين حملت مؤشرا واضحا على اقتراب الضفة الغربية بشكل لم يسبق له مثيل من تفجُّرِ انتفاضة مسلحة شاملة تَقلِبُ حسابات الاحتلال والاستيطان والتهويدِ رأسا على عَقِب .

2- خراسان ..

في مقالها(القاهرة والمؤشر المناهض للغرب) كتبت صحيفة خراسان..

تواجه امريكا فشلا تلو آخر على صعيد الضغوط التي تمارسها على البلدان الاخرى لمنعها من توطيد علاقاتها مع روسيا . في احدث تطورٍ في هذا السياق ,ابدت مصر رغبتها في الانضمام لعضوية مجموعة بريكس للتعاون الاقتصادي التي تضم روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب افريقيا .

( مصر هي ثاني بلد عربي بعد الجزائر يبدي رغبته في الإنضمام لمجموعة بريكس في أقل من أسبوع )

فالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عبَّر عن رغبة بلاده في الانضمام لبريكس خلال لقاءه مع نظيره الروسي بموسكو مؤخرا.

ان المخاوف الامريكية من تزايد قدرات ومكانة بريكس تنبع من واقع ان هذه المجموعة تُسهِّلُ التعاملَ بين البلدان الاعضاء فيها بعملاتهم الوطنية وبعملاتٍ دوليةٍ مشتركة باستثناء الدولار وربما باستثناء اليورو, وهذا يعني انحسار دور الدولار والاقتصاد الامريكي في الاقتصاد العالمي. ويقف اثنا عشر بلدا اليوم في قائمة انتظار قبول العضوية في بريكس.

3- اطلاعات ..

صحيفة اطلاعات كتبت في تقريرها ( الإتحاد الأوروبي يلغي إجتماعا مع الجامعة العربية ) ..

اعلن المسؤول عن السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي عن الغاء اجتماع وزاري مقررٍ مع بلدان الجامعة العربية , وقال جوزيب بوريل للامين العام للجامعة العربية بالقاهرة احمد ابو الغيط إن قرار الالغاء اُتُّخِذَ اِثرَ عودةِ سوريا لعضويتها .

( بوريل قال لأبو الغيط إن الإتحاد الأوروبي ملتزم بالعقوبات التي يفرضها على سوريا رغم عودتها للجامعة العربية )

هذا الموقف اثار استياء وزير الخارجية المصري سامح شكري الذي عبَّر عن اسفه العميق ازاء هذا الموقف الاوروبي مؤكد أن على الاتحاد الاوروبي احترامَ قرار الجامعة العربية بشأن عودة سوريا لعضويتِها .

4- آفتاب يزد ..

صحيفة افتاب يزد كتبت في مقالها ( أمريكا تدرك أن العداء للصين مكلف جدا) ..

زيارة وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن للصين عكست مؤشرا جديدا على واقع انتهاء حقبة الاحادية القطبية الامريكية في النظام العالمي .

(أمريكا في طريقها للخروج من أوهام الأحادية القطبية التي إعترتها منذ إنهيار الإتحاد السوفيتي, ودخول واقع التعددية القطبية بالعالم )

ان التراجع الامريكي مقابل الصين تَجَسَّدَ بتأكيدِ بلينكن في بكين على مبدأ الصين الواحدة وعدم دعم امريكا لاستقلال تايوان. في الواقع هذا التراجع الامريكي مقابل الصين مؤشرٌ بالغُ الاهمية على اذهان الولايات المتحدة بعدم قدرتها على فرض رؤيتها في كل شيئ وكل مكان على الاخرين.

وبعبارة اخرى بدأت امريكا تذعن لحقيقةِ اَنها ليست القوةَ الكبرى الوحيدة في العالم وانَّ هناك قوىً كبرى واُخرى في طريقِها للتحولِ لقوىً كبرى جديدةٍ في عالمنا اليوم, كما بدأت امريكا تُذعِنُ لحقيقةِ اَنَّ اِصرارها على التصعيد مع الصين سيُكلِّفُها غاليا جدا.

5- كيهان ..

نشرت صحيفة كيهان تقريرا بعنوان(نظرة الأمريكيين لترامب وبايدن)..

كشفت نتائج احدث استطلاع للرأي في الولايات المتحدة عن وجود نظرة تشاؤمية سائدة بشكل واسع بين الامريكيين بشأن الانتخابات الرئاسية عام 2024, حيث عبر غالبية المستطلعين عن رؤيةٍ تُشكِّكُ باهليةِ ابرزِ مرشحين محتملين اي الرئيس الامريكي الديمقراطي الحالي جو بايدن وسلفه الجمهوري دونالد ترامب .

( النظرة العامة في الشارع الأمريكي طبقا للإستطلاع ترى أن بايدن كبير أكثر من اللازم في السن وترامب متورط بجرائم) .

وتقول محافل سياسة واعلامية امريكية ان هذه النظرة السلبية من قبل غالبية الامريكيين قد تؤدي الى حدوث مستجدات جدية على صعيد قائمة المرشحين الرئاسيين تحول دون دخول الرجلين في السباق الرئاسي خاصة وان بايدن يعاني من مشاكل صحية متزايدة وترامب قد يواجه حكما بالسجن .