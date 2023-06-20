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وزير الخارجية الايراني يلتقي امير قطر وكبار المسؤولين ويبحث معهم العلاقات الثانية والمفاوضات النووية

الثلاثاء ٢٠ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٧:٠٩ بتوقيت غرينتش

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