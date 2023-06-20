واشنطن متخوفة من الطموح الصيني بمنطقتي الكاريبي وأميركا اللاتينية

العالم - الأميركيتان

الأمر الذي أثار مخاوف واشنطن من أن يؤدي تأسيس المنشأة إلى تمركز جنود صينيين وعمليات استخباراتية وأمنية صينية على بعد 100 ميل من ساحل فلوريدا".

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن تقارير استخباراتية قولها، إن "المناقشات بشأن المنشأة المقرر إقامتها في الساحل الشمالي لكوبا في مرحلة متقدمة، لكنها لم تنته بعد، وأعلن مسؤولون أميركيون حاليون وسابقون أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تواصلت مع المسؤولين الكوبيين، لمحاولة عرقلة الصفقة، وإثارة مخاوف لدى كوبا من التنازل عن السيادة للصين".

وأوضحت أن "تصاعد المخاوف في واشنطن بشأن الطموح الصيني في منطقة الكاريبي وأميركا اللاتينية أتى، فيما تسعى الإدارة إلى تهدئة التوتر مع بكين، والذي فاقمته قضايا أخرى بينها الدعم الأميركي إلى تايوان".

ولفتت الصحيفة إلى أن "زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى بكين بدا أنها هدأت من وتيرة التدهور في العلاقات، لكن بلينكن فشل في تأمين اتفاق مع الصين على مقترح أميركي باستئناف الاتصالات العسكرية بين البلدين لتجنب سوء الفهم.

وأثار بلينكن كذلك المخاوف من النشاطات الاستخباراتية في كوبا، وفقا لما ذكرته وزارة الخارجية الأميركية. وفسر محللون وصناع السياسة في واشنطن التقارير عن المنشأة بمستويات مختلفة من القلق".