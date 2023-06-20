العالم - مع الحدث

اي معادلة عسكرية وامنية فرضها المقاومون الفلسطينيون على الاحتلال؟

هل تفتح عملية بأس الاحرار مسار استخدام العبوات الناسفة ضد الاليات؟

ما تداعيات تعاظم قدرات المقاومة في الضفة على واقع الاحتلال المأزوم؟

يناقش برنامج "مع الحدث" هذا الموضوع مع ضيوف الحلقة:

الباحث السياسي حمزة البشتاوي

القيادي في حركة حماس د. اسماعيل رضوان

القيادي في حركة الجهاد الاسلامي د. اسعد جودة

مقاومة الضفة وتغيير قواعد الاشتباك

كيف نجح المقاومون في مخيم جنين من تغير قواعد الاشتباك مع العدو ؟

اي معادلة عسكرية وامنية فرضها المقاومون الفلسطينيون على الاحتلال؟

هل تفتح عملية بأس الاحرار مسار استخدام العبوات الناسفة ضد الاليات؟

ما تداعيات تعاظم قدرات المقاومة في الضفة على واقع الاحتلال المأزوم؟

الباحث السياسي حمزة البشتاوي

القيادي في حركة حماس د. اسماعيل رضوان

القيادي في حركة الجهاد الاسلامي د. اسعد جودة