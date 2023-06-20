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بالفيديو.. "بأس الاحرار" يهزم "أسطورة" الصانعة الامريكية الاسرائيلية "فهد"

الثلاثاء ٢٠ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٩:٥٠ بتوقيت غرينتش

قال الباحث السياسي حمزة البشتاوي ان المواجهات الاخيرة في جنين جديدة على صعيد النتائج وليست جديدة على صعيد المقدمات فهناك استعدادات مسبقة من قبل سرايا القدس وكل فصائل المقاومة الفلسطينية للعمليات العسكرية التي يقوم بها جيش الاحتلال خاصة في شمال الضفة الغربية.

العالم - خاص العالم

واضاف حمزة البشتاوي في حوار خاص لقناة العالم عبر برنامج (مع الحدث) ان المقاومون الفلسطينيون على استعداد دائم للعمليات التي يقوم بها الاحتلال وكان في السابق حديث بالاوساط الامنية والعسكرية الاسرائيلية عن عملية سور واقي رقم 2 تشمل كل مناطق الضفة الغربية ،ثم في ظل هذا الصمود الفلسطيني والنجاح في معركة ثأر الاحرار اختلفت المعادلة وبدء يتحدث جيش الاحتلال الاسرائيلي عن عملية عسكرية محدودة تستهدف شمال الضفة ،ثم تراجعوا في ظل الصمود الفلسطيني في الضفة الغربية وبدأو يتحدثوا عن عملية تستهدف مخيم جنين والبلدة القديمة في نابلس.

وتابع انه تضررت الآلية العسكرية الاسرائيلية التي يتباهى بها الاسرائيليون والامريكيون، فالعربات التي ضربت هي من نوع فهد وهي صناعة امريكية اسرائيلية مشتركة وهي ايضا صناعة جديدة متقدمة وادعوا انها تقاوم كل العبوات والقذائف الصاروخية وتواجه كل التحديات في الميدان والان المقاومون الفلسطينيون استطاعوا تدمير كل هذه العربات.

المزيد بالفيديو المرفق..

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