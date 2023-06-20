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وزير الخارجية الايراني يجري محادثات مع نظيره القطري

وزير الخارجية الايراني يجري محادثات مع نظيره القطري
الثلاثاء ٢٠ يونيو ٢٠٢٣ - ١٠:٠٠ بتوقيت غرينتش

أجرى وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان الذي يزور الدوحة، محادثات مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، اليوم الثلاثاء.

العالم - ايران

وكان امير عبداللهيان الذي وصل الى الدوحة فجر اليوم الثلاثاء على رأس وفد رفيع، قد التقى في وقت سابق من اليوم بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وقد أكد وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية حسين امير عبداللهيان، بشأن زيارته الحالية الى قطر، ان مواصلة التطوير الشامل للعلاقات مع دول الجوار يمثل احدى الدعائم الرئيسية لنظرية السياسة الخارجية المتوازنة التي تتبناها الحكومة الايرانية.

الوزير حسين امير عبداللهيان كتب في تغريدة له على تويتر حول هذه الجولة: مواصلة التطوير الشامل للعلاقات مع دول الجوار يمثل احدى الدعائم الرئيسية لنظرية السياسة الخارجية المتوازنة التي تتبناها الحكومة الايرانية.

وضمن اشارته الى ان الدول المجاورة لايران تتمتع بطاقات اقتصادية وتجارية وسياسية بالغة الاهمية ، موضحا : توجهت اليوم لزيارة قطر وعمان من اجل تعزيز العلاقات ومتابعة القرارات المتخدة في الزيارات المتبادلة السابقة لكبار المسؤولين (في البلدان الثلاثة ايران وقطر وعمان).

ويرافق أمير عبداللهيان في هذه الجولة عدد من المسؤولين منهم علي رضا عنايتي مساعد وزير الخارجية مدير دائرة الخليج الفارسي، مجتبى بني أسد زاده مساعد الوزير للشؤون التنفيذية، وإبراهيم رضائي عضو لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي بالبرلمان الايراني، وناصر كنعاني المتحدث بأسم وزارة الخارجية .

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