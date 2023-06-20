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الرئيس الايراني يؤكد لدى استقباله رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية أن محور المقاومة اليوم قوى من أي وقت مضى

الثلاثاء ٢٠ يونيو ٢٠٢٣ - ١٠:٣١ بتوقيت غرينتش

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