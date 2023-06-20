لجنة تعاون علمي مشترك إيراني - عراقي تعقد اجتماعها الأول في بغداد

العالم - إيران

ووفقا للبيان الصادر عن وزارة التعليم العالي العراقية اليوم الثلاثاء، فإن لجنة التعاون العلمي المشترك بين الجمهورية الإيرانية الإسلامية والعراق عقدت اجتماعها الأول في بغداد بحيث ناقش أعضاء هذه اللجنة بنود جدول الأعمال الصادرة عن ملف العمل المشترك في مجالات البحث العلمي وبرامج التعاون في التخصصات المنشودة في المؤسسات الأكاديمية لدى البلدين.

وأفاد البيان أن وزير التعليم العالي العراقي نعيم العبودي أكد في هذا الاجتماع على أهمية تعضيد وتوطيد أجواء التعاون العلمي وتطوير البرامج العلمية المشتركة في ضوء متغيرات المعرفة والاكتشافات العلمية في مختلف المجالات التي تخدم بيئة العمل الأكاديمي في البلدين.

وأشار وزير التعليم العالي العراقي إلى أهمية التغلب على التحديات التي يواجهها الطلاب العراقيون الذين يدرسون في الجامعات الإيرانية وطالب بتسهيل الإجراءات المتعلقة بالإقامة وإتمام شهاداتهم الجامعية والتخرج.

يذكر أن المستشار الثقافي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في العراق غلام رضا أباذري أعلن في 15 حزيران الجاري في لقاء وفد اعلامي إيراني زار العراق أن حوالي 60 ألف طالب عراقي يدرسون في الجامعات الإيرانية وتم قبول 33 جامعة إيرانية من قبل وزارة العلوم العراقية.

وفي إشارة إلى الترحيب بالطلاب العراقيين للدراسة في الجامعات الإيرانية، صرح المستشار الثقافي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في العراق بأن عملية قبول الطلاب في الجامعات الإيرانية طويلة جدا، معربا عن أمله في أن يتم اتخاذ الترتيبات اللازمة في هذا الصدد.

كما أعلن اباذري حصول الموافقة على إنشاء ثلاث جامعات إيرانية في العراق، مشيرا إلى أن جامعة المصطفى الأمين وجامعة طهران للعلوم الطبية قد بدأتا أنشطتهما في هذا البلد وأن جامعة آزاد على وشك القيام بذلك.