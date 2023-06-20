إكتشاف عبوة ناسفة في منطقة هشتكرد غرب طهران

العالم - إيران

وقال مدير العلاقات العامة بفيلق الإمام حسن (عليه السلام) التابع لحرس الثورة في ألبرز علي جوبداري لوكالة (إرنا): تم اكتشاف هذه الحزمة في مكان تخزين القمامة وبالقرب من محطة الجهد العالي للطاقة الكهربائية ومحطة تخفيض الغاز.

وأضاف أن العبوة تم اكتشافها في إحدى مناطق مدينة هشتكرد الجديدة (مهستان) ظهر الإثنين، وتم اعتقال أربعة أجانب على صلة بهذا الموضوع.

وأوضح أنه تم العثور على عبوتين من المتفجرات تزن ثلاثة كيلوغرامات ونصف كيلوغرام من المسامير وجهاز تحكم عن بعد.

وقال إنه تم تفكيك العبوة الناسفة من قبل عناصر حرس الثورة وإزالة الخطر .