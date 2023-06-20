الثلاثاء ٢٠ يونيو ٢٠٢٣
٠٢:٠٤ GMT
فارسی
البث المباشر

سوسان: أي نتائج فعلية لأستانا يجب أن تستند لانسحاب فوري لقوات تركيا

سوسان: أي نتائج فعلية لأستانا يجب أن تستند لانسحاب فوري لقوات تركيا
الثلاثاء ٢٠ يونيو ٢٠٢٣ - ١٢:٣٥ بتوقيت غرينتش

أكد معاون وزير الخارجية والمغتربين، رئيس الوفد السوري إلى اجتماع أستانا العشرين حول سورية، الدكتور أيمن سوسان، أن أي نتائج فعلية لمسار أستانا يجب أن تستند عل السحب الفوري للقوات التركية من الأراضي السورية.

العالم- سوريا

حديث سوسان جاء خلال اجتماع رباعي لنواب وزراء خارجية سورية وروسيا وإيران وتركيا في أستانا.

وقال سوسان خلال الاجتماع: “أي نتائج فعلية في مسار أستانا يجب أن تستند إلى إقرار تركيا بسحب قواتها من الأراضي السورية وفقاً لجدول زمني واضح، وخطوات محددة، والبدء بهذا الانسحاب فعلاً”.

وأضاف سوسان: “التصريحات التركية حول سيادة سورية ووحدة أراضيها تتنافى مع استمرار احتلالها للأراضي السورية، وتخالف القانون الدولي وأبسط مقومات العلاقات بين الدول”.

وكان سوسان أكد خلال الاجتماعات الثنائية مع وفدي روسيا وإيران صباح اليوم أن الانسحاب التركي من الأراضي السورية يشكل المدخل الوحيد لأي علاقات عادية بين البلدين ولأي تعاون في أي مجال.

روابط ذات صلة

اجتماعات آستانا والرباعية وخارطة طريق روسية

لماذا ألغى الاتحاد الأوروبي اجتماعه مع جامعة الدول العربية؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

كتيبة جنين تنشر مشاهد لتفجير ناقلة جند إسرائيلية محصّنة بعبوة ناسفة

وزير التعليم العراقي يستقبل خرازي ويبحثان التعاون العلمي المشترك بين البلدين

مفوضية انتخابات العراق تستبعد إجراء انتخابات برلمان كردستان ومجالس المحافظات معا

استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته في جنين

بري يطالب الإتحاد الاوروبي مساعدة لبنان في إيجاد حل سريع لمسألة النازحين

الشيخ حمودي يستقبل خرازي ويثمن تسهيلات إيران لاستمرارية تدفق الغاز