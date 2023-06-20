سوسان: أي نتائج فعلية لأستانا يجب أن تستند لانسحاب فوري لقوات تركيا

العالم- سوريا

حديث سوسان جاء خلال اجتماع رباعي لنواب وزراء خارجية سورية وروسيا وإيران وتركيا في أستانا.

وقال سوسان خلال الاجتماع: “أي نتائج فعلية في مسار أستانا يجب أن تستند إلى إقرار تركيا بسحب قواتها من الأراضي السورية وفقاً لجدول زمني واضح، وخطوات محددة، والبدء بهذا الانسحاب فعلاً”.

وأضاف سوسان: “التصريحات التركية حول سيادة سورية ووحدة أراضيها تتنافى مع استمرار احتلالها للأراضي السورية، وتخالف القانون الدولي وأبسط مقومات العلاقات بين الدول”.

وكان سوسان أكد خلال الاجتماعات الثنائية مع وفدي روسيا وإيران صباح اليوم أن الانسحاب التركي من الأراضي السورية يشكل المدخل الوحيد لأي علاقات عادية بين البلدين ولأي تعاون في أي مجال.