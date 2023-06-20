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خلال اجتماع تونسي أوروبي ..

قيس سعيد يرمي عصفورين بحجر واحد! + فيديو

الثلاثاء ٢٠ يونيو ٢٠٢٣ - ١٢:٣٣ بتوقيت غرينتش

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد خلال اجتماعه مع وزيري داخلية فرنسا وألمانيا في قصر قرطاج، على علاقات التعاون والشراكة الإستراتيجية بين تونس والاتحاد الأوروبي ورفضه الكامل بتوطين المهاجرين في أراضي بلاده.

العالم - تونس

وقالت الرئاسة التونسية في بيان نشرته على صفحتها الرسمية في "فيسبوك":"إن الرئيس قيس سعيد، خلال إجتماعه مع وزيري داخلية فرنسا جيرالد دارمانان وألمانيا نانسي فيزر،جدد التأكيد على"ضرورة اعتماد مقاربة جديدة بخصوص ظاهرة الهجرة غير الشرعية تقوم على القضاء على الأسباب لا على محاولة معالجة النتائج".

وأضافت،" أن الرئيس التونسي دعا في هذا السياق إلى أهمية تكاتف الجهود لوضع حد لهذه الظاهرة غير الطبيعية وغير الإنسانية".

واعتبرت أن الاجتماع "مثل فرصة للتداول بشأن علاقات التعاون والشراكة الإستراتيجية القائمة بين تونس والاتحاد الأوروبي".

وقبل مغادرتهما تونس في أعقاب زيارتهما القصيرة، كشف وزير الداخلية الفرنسي في مؤتمر صحفي مشترك مع الوزيرة الألمانية أن بلاده ستقدم لتونس 25.8 مليون يورو لمساعدتها على وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين عبر البحر إلى السواحل الأوروبية.

وأضاف أن هذا المبلغ سيضاف إلى حزمة المساعدات، التي قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين قبل أسبوع إن الاتحاد الأوروبي سيمنحها لتونس.

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