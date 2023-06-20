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مفوضية انتخابات العراق تستبعد إجراء انتخابات برلمان كردستان ومجالس المحافظات معا

مفوضية انتخابات العراق تستبعد إجراء انتخابات برلمان كردستان ومجالس المحافظات معا
الثلاثاء ٢٠ يونيو ٢٠٢٣ - ٠١:٤٧ بتوقيت غرينتش

استبعدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق إمكانية إجراء انتخابات برلمان إقليم كردستان ومجالس المحافظات معاً، مبينةً أن تسلم طلبات تسجيل التحالفات والأحزاب والقوائم المنفردة يبدأ في 1 تموز المقبل وحتى الـ30 منه.

العالم- العراق

وقال عضو الفريق الإعلامي للمفوضية عماد جميل، في تصريح، إن “المفوضية ليس باستطاعتها إجراء انتخابات برلمان الإقليم مع مجالس المحافظات”، مؤكداً “إجراء انتخابات مجالس المحافظات في موعدها المحدد بشهر كانون الأول المقبل”.

وأضاف أن “الجدول العملياتي الخاص بانتخابات مجالس المحافظات سيبدأ اعتباراً من يوم 13 تموز ويستمر إلى 11 آب لتحديث سجل الناخبين من خلال الإضافة أو الحذف أو التصحيح أو تغيير مكان الاقتراع، وهو يختلف عن التسجيل الذي تعمل به المفوضية بشكل مستمر والذي يخص تسجيل البيانات البايومترية للمواطن”.

وتابع جميل أن “تسلم طلبات تسجيل التحالفات والأحزاب والقوائم المنفردة يبدأ في 1 تموز المقبل وحتى 30 منه، بينما يتم إجراء القرعة في الأول من أيلول المقبل”.

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