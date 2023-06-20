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شاهد.. موفد العالم يشرح تفاصيل زيارة أمير عبداللهيان الى مسقط

الثلاثاء ٢٠ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٣:١٦ بتوقيت غرينتش

قال موفد قناة العالم الإخبارية إن وزير الخارجية الإيراني حسين امير عبداللهيان وصل إلى مسقط ضمن جولة إقليمية بدأها من الدوحة أجرى خلالها مباحثات مع كبار المسؤولين القطريين. 

العالم - مراسلون

وقال موفد قناة العالم الإخبارية إن وزير الخارجية القطري بدر البوسعيدي كان باستقبال وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان.

وأضالف، أن وزير الخارجية الايراني من المقرر أن يجري لقاءات مع كبار المسؤولين العمانيين، ويبحث معهم القضايا الثنائية والاقليمية.

وكان أمير عبداللهيان قد التقى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، وناقش معه عددا من القضايا، كما بحث مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني التعاون الثنائي والقضايا المتعلقة بمفاوضات إلغاء الحظر.

وتأتي جولة أمير عبد اللهيان في المنطقة ضمن استراتيجية طهران الخارجية القائمة على تعزيز التعاون والتفاهم مع دول الجوار.

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