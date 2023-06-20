محمدعبدالسلام يلتقي أميرعبداللهيان في مسقط

العالم - إيران

واستقبل حسين أميرعبداللهيان، وزير خارجية جمهورية إيران الإسلامية، الموجود حاليا في عمان، "محمد عبد السلام"، كبير مفاوضي حكومة الإنقاذ الوطني اليمنية، في سفارة جمهورية إيران الإسلامية في مسقط مساء اليوم الثلاثاء حيث بحثا آخر تطورات الأوضاع في اليمن.

ويزور حسين أميرعبداللهيان، وزير خارجية جمهورية إيران الإسلامية على رأس وفد العاصمة العمانية مسقط، المحطة الثانية من جولته في الخليج الفارسي.

والتقى كبير مفاوضي حكومة الإنقاذ الوطني اليمنية مع حسين أميرعبداللهيان في مايو في سفارة جمهورية إيران الإسلامية في مسقط.

وأعرب محمد عبد السلام كبير مفاوضي حكومة الإنقاذ الوطني اليمنية في هذا اللقاء عن شكره للدعم الإنساني للجمهورية الإسلامية لليمن واستعرض آخر أوضاع الحوار مع السعودية في صنعاء في مختلف المجالات.