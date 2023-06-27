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البوصلة..

نتنياهو ومحاولات نسف الدولة الفلسطينية

الثلاثاء ٢٧ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٢:٢٥ بتوقيت غرينتش

خرج رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بتصريحات جديدة تنسق اي مشروع لاقامة دولة فلسطينية من اساسه، لكنه حاول الحفاظ على ما اسماه بهيكلية السلطة الفلسطينية، حتى تقدم هي الخدمات للفلسطينيين تصريحات دفعت السلطة الفلسطينية لادانتها والوقوف ضدها. 

العالم - البوصلة

حركة حماس اكدت أن علانية النوايا الاسرائيلية تجاه الدولة الفلسطينية تؤكد فاشية كيان الاحتلال، ودعت السلطة الى وقف كل اشكال التعاون والتفاوض العبثي مع سلطات الاحتلال. ويرى الخبراء أن كيان الاحتلال استفاد كثيرا من عمليات التطبيع محتميا بغطاء عربي لرفع مستوى انتهاكاته على كافة المستويات، من عمليات استيطان ونهب للاراضي الفلسطينية.

كما اكد خبراء بالشأن الإسرائيلي أن حكومة بنيامين نتنياهو تعاني من أزمات متعددة على رأسها أزمة الجبهات المتعددة والتي تجعلها تعاود في كل مرة التراجع عن القرارات التي تتخذها وأهمها الذهاب الى مواجهة مفتوحة مع المقاومة الفلسطينية في شمال الضفة الغربية.

ما يطرح العديد من التساؤلات ابرزها حول سبب خروج هذه التصريحات او الستريبات عن نتنياهو؟ وهل ستتخذ السلطة موقفا حازما ام سيبقى الموضوع رهن البيانات والادانات؟ وما هي الاسباب التي دفعت نتنياهو للخروج بمثل هذا التصريح والعمل على اشعال الاجواء اكثر مما هي مشتعلة؟ خصوصا وان حكومته تتبنى هذا النهج منذ عام ستة وتسعون عندما تولى اولى حكومة له؟ وهذا التصريح او التسريب اليس الهدف منه معرفة رأي المنطقة في هذه الفكرة؟

كما يبحث البرنامج في هل نتنياهو يريد هدم الدولة الفلسطينية والابقاء على مؤسساتها لتكون اشبه بالوكيل على الفلسطينيين بدلا من دخول مؤسسات من الاحتلال بدلا عنها؟كيف تقرأ دعوات المقاومة لوقف التطبيع المجاني مع كيان الاحتلال، والدول المطبعة الا تشعر بالحرج من تصريحات نتنياهو وهي التي قالت انها طبعت من اجل الفلسطينيين؟

ويناقش البرنامج موضوع إمكانية الادارة الاميركية ان تمنع نتنياهو وحكومته من القيام باي عمل ضد قيام الدولة الفلسطينية، ام هي تندد بالعلن وتسمح من تحت الطاولة؟ وهل السلطة الفلسطينية ستستمر بالعمل بالاتفاقيات مع كيان الاحتلال التي تم نفسها من اليوم الثاني لاوسلو؟ ولو اوقفت السلطة العمل بالاتفاقيات، هل سيكون موقفها حقيقي ام مثل كل مرة تقول انها ستتوقف ومن ثم تعود للعمل؟

ويستضيف برنامج"البوصلة":

- مراسل العالم في رام الله فارس الصرفندي.

- عبد العزيز صالحة الخبير في الشؤون الاسرائيلية من غزة

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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