السودان وتأجيل محادثات جدة واستمرار الاشتباكات.. الواقع الميداني في ظل الهجوم الأوكراني المضاد

العالم - بانوراما

الى ذلك قال نائب رئيس مجلس السيادة بالسودان مالك عقار، إن الشعب السوداني يرفض أي تسوية مع قوات الدعم السريع حسب تعبيره.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: ما قاله زعيم مجموعة فاغنر الروسية يفغيني بريغوجين إن القوات الروسية تتراجع في مناطق شرقي وجنوبي اوكرانيا عقب الهجوم المضاد الذي تشنه كييف.

الى ذلك كشفت تقارير غربية ان الهجوم الأوكراني المضاد لم يكن على قدر التوقعات الغربية وأن اداء القوات الروسية فاق التوقعات.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.