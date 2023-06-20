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'بيان عاجل' لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي.. ماالمضمون؟!

'بيان عاجل' لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي.. ماالمضمون؟!
الثلاثاء ٢٠ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٦:٢١ بتوقيت غرينتش

تبنى وزراء خارجية دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي، اليوم الثلاثاء، في مينسك، بيانًا حول منع سباق التسلح في الفضاء، واعتمدوا بيانا حول الوضع في أفغانستان.

العالم - آسيا والباسفيك

ونظر وزراء خارجية دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي في مشاريع قرارات حول إنشاء ميدالية "معاً نحو السلام"، وتغيير ميزانية المنظمة، وتوزيع حصص المناصب في أمانة منظمة معاهدة الأمن الجماعي".

وكان وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي قد بدؤوا مباحثاتهم في مينسك ضمن إطار ضيق، وتضمّن جدول أعمال الاجتماع بحث أوضاع وآفاق تطور الوضع الدولي والإقليمي، فضلًا عن تأثيره على أمن الدول الأعضاء في المنظمة.

كما سيتم النظر بالتفصيل في موضوع التعاون بين منظمة معاهدة الأمن الجماعي والمنظمات الدولية الأخرى، ولا سيما الأمم المتحدة ورابطة الدول المستقلة ومنظمة شنغهاي للتعاون.

وتضم منظمة معاهدة الأمن الجماعي ست دول، هي أرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان.

ومن المقرر أن تترأس بيلاروسيا المنظمة خلال العام الحالي، حيث تخطط مينسك خلال ذلك لإجراء عدد من الفعاليات، من بينها مناورات لقوات الرد السريع، التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي.

أما منظمة شنغهاي للتعاون، فهي منظمة دولية أسسها قادة كازاخستان والصين وقرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وأوزبكستان. وفي 9 يونيو/ حزيران 2017، وقعت الدول الأعضاء قرارًا بقبول انضمام الهند وباكستان إلى المنظمة.

وفي سبتمبر/ أيلول 2022، بدأت إجراءات انضمام إيران إليها. وفي الوقت نفسه، تم التوقيع على وثيقة بشأن عضوية بيلاروسيا التي تعتبر حاليًا مراقبًا في المنظمة.

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'بيان عاجل' لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي.. ماالمضمون؟!

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