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وليد جنبلاط يدعو للعودة إلى الكفاح المسلح بوجه 'إسرائيل'

وليد جنبلاط يدعو للعودة إلى الكفاح المسلح بوجه 'إسرائيل'
الأربعاء ٢١ يونيو ٢٠٢٣ - ٠١:٠٣ بتوقيت غرينتش

قال رئيس الحزب “التقدمي الإشتراكي” في لبنان وليد جنبلاط “وقفة رائعة وبطولية لعرب الجولان ولعرب فلسطين في جنين وغزّة وكل مكان”.

العالم - لبنان

وأضاف جنبلاط الاربعاء ان “أي وهم بأن اسرائيل سترحم أحدا من الاستيطان ومصادرة الاراضي هو ضرب من الخيال، لذلك أدعو الى مزيد من التضامن العربي الوطني من الجولان إلى فلسطين وغزّة، وحدها الوقفة الموحّدة تستطيع أن توقف هذا المشروع الصهيوني اليهودي”.

وتابع جنبلاط “يجب أن تكون هناك وحدة في الموقف للفلسطينيين العرب، ولا مجال للاستمرار بما يسمى بالتفاوض من أجل التفاوض، ولا بد من العودة إلى الكفاح السلمي، وحتى الكفاح المسلّح كما جرى في جنين، وهنا يكمن أهمية الموقف العربي المحيط”، وسأل “هل سيبقى العرب المحيطون يتفرجون أم سيمدّون الثورة الداخلية بالسلاح والأجهزة الضرورية لمواجهة الاحتلال؟”.

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