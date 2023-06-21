شاهد.. وزير الخارجية الإيراني يحط الرحال في الكويت

العالم - خاص بالعالم

جولة رأس الدبلوماسية الإيرانية في المنطقة وصلت إلى يومها الثالث ومحطتها الثالثة، التي حل فيها وزير الخارجية الإيراني حسين أميرعبداللهيان ضيفا على الكويت، في زيارة هي الأولى للوزير الإيراني منذ توليه المنصب.

أمير عبداللهيان التقى فور وصوله نظيره الكويتي الشيخ سالم عبدالله الصباح، الذي بحث معه العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما التقى رئيس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وناقش معه سبل تطوير العلاقات والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية إلى مستويات متقدمة.

جولة الوزير الإيراني تأتي تأكيدا على مواصلة طهران التطوير الشامل للعلاقاتها مع جيرانها، والتي تعتبر إحدى الدعائم الرئيسة لاستراتيجيتها الخارجية، وفق الوزير الايراني. الذي وصف مباحثاته أمس مع نظيرِه العماني بدر البوسعيدي في مسقط بالبنّاءة، وأكد أنّ ايران ودول مجلسِ التعاون تجاوزوا مرحلة الحوارات ودخلوا مرحلة التعاون.

وقال أمير عبداللهيان: "الدوحة محطة جولة أمير عبداللهيان الأولى، شهدت نقاشات هامة على المستوى الثنائي الإقليمي، حيث أكد خلالها أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني على ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وشدد على رغبة بلاده في تطوير علاقاتها مع إيران في جميع المجالات. فيما بحث مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني التعاونَ الثنائي والقضايا المتعلقة بمفاوضاتِ إلغاءِ الحظر."

مروحة الدبلوماسية الإيرانية شهدت نشاطا كبيرا مؤخرا، نشاط تحاول طهران من خلاله تهدئة الأوضاع في المنطقة، للوصول إلى حالة الاستقرار والأمن الاقليمي الذي تدعو إليه طهران منذ زمن.