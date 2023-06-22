مسيرات غاضبة في الضفة دعما لجنين وتنديدا بعملية الإغتيال

العالم- فلسطين

وحسب وكالة "شهاب" الإخبارية انطلقت مسيرات في رام الله ونابلس وطولكرم، عقب إعلان الاحتلال اغتيال 3 مقاومين بواسطة طائرة مسيرة.

وهتف المشاركون في المسيرات شعارات داعمة للمقاومة الفلسطينية، ومطالبة بالرد على جرائم الاحتلال، بحق الشعب الفلسطيني.

وفي ذات السياق، شارك مئات الفلسطينيين في جنين، بمسيرة حاشدة نحو منازل ذوي الشهداء الثلاثة الذي ارتقوا بقصف الاحتلال لسيارتهم.

وأوضحت مصادر محلية أن المسيرة انطلقت بشكل عفوي من وسط مخيم جنين وجابت شوارع المخيم، وسط هتافات المندّدة بجريمة الاحتلال والداعية للرد على هذه الجريمة الجبانة كما وصفوها.

توجهت المسيرة نحو منازل عائلة الشهداء الثلاثة وهتفت بحياة الشهداء وحيت صبر تلك العائلات وصمودها بما قدمت من تضحيات،

وطالب المشاركون بضرورة "توفير الحماية للشعب الأعزل الذي يواجه عمليات القتل الصهيوني اليومي برصاص الجنود ومستوطنيه وبطائراته المسيرة.