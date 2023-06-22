عملية جنين تطور جديد في الصراع بين المقاومة والاحتلال + فيديو

العالم – فلسطين

وفي حديث مع قناة العالم الإخبارية لبرنامج "مع الحدث" أشار أيمن الرفاتي إلى أن العملية في جنين حملت ملامح مرحلة جديدة وتطور جديد في الصراع بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال، وأظهرت أن لدى المقاومة الفلسطينية القدرة على تجاوز المخططات والأساليب الإسرائيلية التي تهدف لإنهاء هذه المقاومة والتخلص منها بشتى الوسائل.

وأضاف: فشلت سياسة جز العشب التي تقوم على تنفيذ عمليات اعتقال واسعة، وأيضا فشلت عملية كاسر الأمواج ضد عناصر ومجموعات المقاومة الفلسطينية، وبالتالي جاءت هذه العملية لتؤكد بشكل جلي وواضح بأن المقاومة الموجودة في جنين وفي شمال الضفة المحتلة تتطور يوما بعد يوم وتطور من أدواتها وأساليبها، وبات الاحتلال اليوم يحسب حسابا كبيرا للدخول إلى تلك المناطق.

ولفت إلى أن هذه العبوة وهذا التفجير الذي جرى حمل رسالة واضحة بتطور المقاومة في جنين، وقدرة المقاومة هنالك في تطوير أدواتها وتجاوزها للضغوط التي يمارسها هذا الاحتلال.

وأضاف أن: النقطة الأهم في هذا الإطار هو أن هذا التفجير والتصدي الكبير الذي كان في جنين كان باسم كل المقاومة الفلسطينية، حيث كانت كتائب القسام وسرايا القدس وكتائب شهداء الأقصى كتفا إلى كتف بمواجهة الاحتلال الذي دخل إلى مدينة جنين لاعتقال أحد قادة الجناح العسكري لحركة حماس.

وقال: لا شك أن الفصائل الفلسطينية هي مفخرة لكل أبناء الشعب الفلسطيني، وهي جزء أصيل من الشعب الفلسطيني، لا يمكن لأحد أن يعلي صوته أمامها ليحاول أن يفرض تصورات خاصة به ينظر كثير من أبناء الشعب الفلسطيني أنها خاطئة.

وشدد على أن: الجميع يدرك أن برنامج المفاوضات وبرنامج السلام مع الاحتلال قد انتهى ولم يعد برنامجا للشعب الفلسطيني، واليوم برنامج المقاومة يتبناه أغلب أبناء الشعب الفلسطيني والفصائل الفلسطينية، كما تظهر استطلاعات الرأي الأخيرة أيضا أن 80% يؤيدون المجموعات الفلسطينية المسلحة في الضفة المحتلة.

وخلص إلى القول إن المقاومة الفلسطينية ومشروعها في غزة وفي الضفة المحتلة هو المشروع الذي يتبناه الفلسطينيون اليوم ويعملون لأجله، وبالتالي فالمقاومة في قطاع غزة باتت اليوم تراكم القوة وتصنع الصواريخ وتصنع المعادلات مع الاحتلال، وأوضح: قد شهدنا كيف أن المقاومة آلمت الاحتلال وأرغمته في معركة ثأر الأاحرار على الرضوخ لشروطها والتوقيع على الورقة التي قدمتها حركة الجهاد الإسلامي فيما يتعلق بوقف عمليات الاغتيال.

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