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وقفة تضامنية بدمشق دعما لصمود الأسرى الفلسطينيين

وقفة تضامنية بدمشق دعما لصمود الأسرى الفلسطينيين
الخميس ٢٢ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٨:٤١ بتوقيت غرينتش

تم تنفيذ وقفة تضامنية أمام مقر بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بدمشق نصرة ودعماً لصمود الأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال الصهيوني.

العالم- سوريا

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