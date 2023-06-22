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ما رأيكم بالمشهد المقاوم بعد عمليتي "عيلي" و"جنين"؟

ما رأيكم بالمشهد المقاوم بعد عمليتي
الخميس ٢٢ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٨:٣٠ بتوقيت غرينتش

أكد القيادي في حركة الجهاد الاسلامي هيثم أبوالغزلان أن كمين جنين وعملية جنوب نابلس أسست لمرحلة جديدة في مقاومة ضد الاحتلال الصهيوني، داعياً الفصائل والسلطة الفلسطينية لانتهاج برنامج سياسي قائم على أساس المقاومة يمكن من خلاله قيادة المرحلة بشكل واضح وصريح.

العالم - ما رأيكم

وشدد على أن: ما رأيناه في كمين جنين وكذلك في عملية جنوب نابلس جاء بالتأكيد كتطور طبيعي ونوعي لمسار المقاومة وسيكون له ما بعده.

من جانبه أكد الخبير في الشؤون الأمنية د.أيمن الرفاتي أن عملية جنين حملت ملامح مرحلة جديدة وتطور جديد في الصراع بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال، حيث حملت رسالة واضحة بتطور المقاومة في جنين وقدرتها في تطوير أدواتها وتجاوزها للضغوط التي يمارسها هذا الاحتلال.

وأضاف أن: النقطة الأهم في هذا الإطار هو أن هذا التفجير والتصدي الكبير الذي كان في جنين كان باسم كل المقاومة الفلسطينية، حيث كانت كتائب القسام وسرايا القدس وكتائب شهداء الأقصى كتفا إلى كتف بمواجهة الاحتلال الذي دخل إلى مدينة جنين لاعتقال أحد قادة الجناح العسكري لحركة حماس.

فما رأيكم

ماذا أضافت عملية عيلي في الضفة على المشهد الفلسطيني المقاوم؟

كيف انعكست علی واقع الإحتلال المصدوم بعبوات جنين؟

هل يجرؤ العدو على تنفيذ تهديداته بشن هجمات واسعة في الضفة؟

أي رسالة وجهها أهالي جولان السوري المحتل ضد الإستيطان؟

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